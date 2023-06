Repara tu Deuda Abogados cancela 246.196€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado había sido avalista de la hipoteca de sus padres sin saberlo y se quedó con una deuda muy elevada Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº1 de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 246.196 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

En el momento en el que se le hace entrega del auto por el que se le cancelan todas sus deudas, el exonerado asegura que "me he quitado un peso de encima. Qué descanso. De estar endeudado de por vida a poder empezar de cero". Acerca de si recomendaría Repara tu Deuda Abogadosy la Ley de Segunda Oportunidada otras personas, el concursado manifiesta que "se lo he recomendado a muchos compañeros y les he dicho que se pongan en contacto con ustedes porque el trato es fantástico. Todas las dudas me las han resuelto bien, me han ayudado en todo lo posible", concluye. VER VIDEO

Como explican losabogados de Repara tu Deuda, "el deudor, aunque en la actualidad trabaja por cuenta ajena, no contaba con ingresos suficientes para hacer frente a las deudas contraídas anteriormente. El origen de la cantidad debida se encontraba en haber sido avalista de una hipoteca de sus padres. No sabía nada de ello hasta que quiso independizarse y vio que tenía una carga a su nombre por dicho aval".

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su creación en septiembre del año 2015, a numerosas personas que se encontraban desesperadas por no saber dónde pedir ayuda. Hasta el momento, más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su historia de sobreendeudamiento en sus manos para salir de la angustia en la que viven.

Los abogados deRepara tu Deudahan logrado alcanzar la cifra de 150 millones de euros exonerados a sus clientes, que pertenecen a las diferentes comunidades autónomas de España. Esto ha supuesto unasegunda oportunidaden la vida para que estos exonerados puedan empezar desde cero con más fuerza.

Esta legislación permite que particulares y autónomos puedan quedar libres de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos. Así, el importe debido no puede superar los 5 millones de euros, el concursado no puede haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y ha de actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. A las personas que no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir todavía más los costes del procedimiento y un control total del proceso o que los clientes puedan tener reuniones con los abogados a través de videollamadas.

