Gluteoplastia en Canarias con las técnicas avanzadas del Dr. Julián Castillo

Actualmente, gracias a los avances en los procedimientos quirúrgicos en el área de la estética, se hace realidad el sueño de muchas personas de tener unas nalgas firmes, con mayor volumen y de aspecto natural.

En Canarias, el cirujano estético Julián Castillo y su equipo de especialistas aplican las técnicas más avanzadas de gluteoplastia, como el aumento de glúteos con prótesis, con máxima calidad y seguridad, mediante una excelente atención en el Hospital HPS, en Las Palmas, y en la Clínica Jorgani, de Lanzarote.

Más de 30 años de experiencia avalan el trabajo de estos profesionales, quienes ayudan a sus pacientes mejorar la confianza y autoestima en todos los aspectos de su vida.

Glúteos con volumen y forma La gluteoplastia es un procedimiento que no solo permite aumentar el tamaño, sino moldear la forma de los glúteos, el doctor Castillo se encarga de evaluar a cada paciente según sus necesidades para recomendar una de las dos vías quirúrgicas más avanzadas en esta cirugía: la inyección de grasa del propio cuerpo, mediante lipoestructura o lipo escultura, o la colocación de prótesis.

Después de la primera consulta en la que se le explica al paciente sus opciones, el equipo médico de Julián Castillo Cirugía Estética realizará los exámenes necesarios para corroborar el buen estado de salud del paciente, con pautas imprescindibles como dejar de fumar y no consumir alcohol al menos un mes antes de la cirugía.

El aumento y moldeado de glúteos que se realiza con lipotransferencia o lipofilling consiste en realizar previamente una liposucción de grasa de otra zona del cuerpo para purificarla e introducirla en el área a tratar. La técnica ha ganado popularidad por los buenos resultados que ofrece y porque no tiene efectos secundarios. Sin embargo, es importante aclarar que la grasa infiltrada puede reabsorberse rápidamente en muchos casos.

Por lo tanto, el aumento de glúteos con prótesis se recomienda para un efecto permanente y también a personas que no cuentan con suficientes depósitos de grasa corporal. Asimismo, la colocación puede realizarse de manera submuscular, por debajo del músculo; intramuscular, en el interior del mismo; o por debajo de la fascia muscular y encima del músculo.

La prótesis se coloca al hacer una incisión de dos centímetros aproximadamente.

La importancia de una buena recuperación En su página web, el Dr. Castillo comenta que “la gluteoplastia tiene una recuperación un poco diferente a las demás cirugías estéticas debido al tipo de procedimiento, lo que causa ciertas molestias para el paciente”. Ante esta advertencia, es necesario que el postoperatorio se cumpla siguiendo estrictamente todas las pautas médicas, garantizando excelentes resultados.

Desde la primera consulta, el médico especialista en cirugía estética y los profesionales que le acompañan ofrecerán toda la información necesaria para que el paciente se sienta seguro y bien atendido. La misión de estos prestigiosos especialistas será acompañar a los pacientes en un proceso seguro para que luzcan el trasero de sus sueños.