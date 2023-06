Asesor del Inmigrante se encarga de la preparación de documentos de inmigración

Estados Unidos es uno de los países que más atractivo despierta en los migrantes. Con una de las economías más poderosas del mundo, un fácil acceso a la salud, amplia biodiversidad, ecosistemas y buena calidad de vida, es uno de los destinos preferidos de latinos para la inmigración. Además, tanto la cercanía como la similitud cultural en lugares como Miami son otros aspectos que juegan a favor para elegir Estados Unidos como destino.

Ante esta tendencia cada vez más ascendente, Asesor del Inmigrante le ofrece una mano a aquellas personas que quieran vivir en Estados Unidos. Con su asistencia, podrán contar con la serie de documentos y trámites legales que faciliten su estancia, asegurando el cumplimiento de las leyes migratorias.

Preparación de numerosos formularios y documentos con Asesor del Inmigrante Existen numerosos mecanismos por los que una persona puede instalarse en Estados Unidos. Sin embargo, en todo momento deben disponer de los documentos para hacer su estancia efectiva, ya que sin estos estarán constantemente sujetos a una incertidumbre y condiciones que los exponen a situaciones como un acceso limitado a servicios básicos, a la explotación laboral o incluso a una posible deportación.

Tener el pasaporte al día no basta. Por eso, Asesor del Inmigrante ayuda a todas aquellas personas que puedan disfrutar de una estancia tranquila y en regla en los Estados Unidos.

El equipo de asesores se encarga de gestionar las visas (la cual puede ser de trabajo), con un ajuste de estatus (proceso en el que se da el título de residente permanente legal) a través de la Tarjeta de Residencia o Green Card, o a través de programas como TPS (Estatus de Protección Temporal por condiciones en dicho país que impiden a los ciudadanos del país regresar a su país temporalmente de manera segura) o DACA (política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos sin documentación).

Afianzamiento laboral en Estados Unidos Una de las claves para llegar a instalarse de manera legítima en Estados Unidos es mediante el ámbito laboral. El hecho de estar contratado y trabajar en relación de dependencia le otorga al individuo una certificación muy valiosa en el momento de presentar sus documentos para quedarse a vivir en el país.

Conscientes de ello, en Asesor del Inmigrante colaboran en trámites relacionados con permisos de trabajo, sin necesidad de ser residente permanente ni ciudadano naturalizado americano. En estos casos, se debe solicitar la EAD (Employment Authorization).

Si bien el factor laboral es importante para poder llegar a un proceso de ciudadanía / naturalización, en ocasiones, las personas no cuentan con lugares donde establecerse. Aquí también es capaz de intervenir el grupo de asesores, los cuales ayudan a preparar los documentos y formularios para solicitar asilo o refugio.

Sea la situación que tenga cada persona, Asesor del Inmigrante se ocupará de que sus clientes dispongan de los documentos necesarios para que no tengan problemas al inmigrar a Estados Unidos.