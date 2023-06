Alquilar furgonetas con ventajas económicas y flexibilidad, de la mano de Cocherenting

Cocherenting, una destacada empresa en Barcelona, brinda un servicio destacado de alquiler de vehículos nuevos y de segunda mano para autónomos, profesionales y empresas. Esta opción ofrece la ventaja de no requerir inversiones iniciales y de incluir todos los impuestos y asistencias en una sola cuota mensual, cubriendo el mantenimiento, las reparaciones y los seguros.

En particular, las furgonetas renting han experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Estos vehículos versátiles son ideales para una amplia gama de usos, desde negocios hasta transporte de mercancías, turismo y adaptabilidad a diferentes necesidades.

Catálogo variado y exclusivo El alquiler de furgonetas con Cocherenting se realiza mediante contratos de arrendamiento a mediano o largo plazo (entre uno y cinco años como máximo), sin estar ligado a un vehículo específico. Esto significa que, si las necesidades de uso cambian, los clientes tienen la flexibilidad de sustituirlo por otro que se adapte a sus nuevas disposiciones, ya sea para fines comerciales o personales.

Para su transacción, los interesados deben enviar documentación de tipo personal y actividad económica desarrollada. Una vez analizada la información, se elabora el contrato con las cláusulas, los servicios incluidos y las responsabilidades frente a los costes adicionales que puedan generarse. Si ambas partes están de acuerdo, firman y se ejecuta la matriculación para la entrega, que tarda entre una y tres semanas.

En el catálogo de Cocherenting se ofertan cinco clases de furgonetas. Una de ellas es la Fiat Dobló con cargo base 1.3 multijet furgón que, frecuentemente, es destinada para el transporte de mercancía o carga larga como tuberías o escaleras, aunque su cómoda carrocería también es apta para traslados de personas. Posee un motor de 90 caballos de vapor (CV), 3 puertas y distintivo ambiental categoría C.

Por su parte, la Ford Transit Van Trend cuenta con motor eléctrico EcoBlue de 99 CV, que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂, con 5.5 l/100 km. Su longitud larga con 4 puertas de acceso, permite que sus asientos maximicen el espacio de carga.

Del mismo modo, la furgoneta Peugeot Partner de 100 CV, tres puertas y tecnología superior interna, tiene unas destinaciones generalmente más privadas, como transporte urbano habitual.

Mientras tanto, la Volkswagen CaddyKombi 2.0 TDI, 5 puertas y 90 CV, presenta uno de los mejores sistemas de rodamiento, con controles de tracción, estabilidad y arrancada en pendiente, propios de la marca de autos alemana. Esto ha motivado el crecimiento sostenido de la demanda por la seguridad que confiere en trayectos largos.

Beneficios del renting El alquiler de furgonetas con Cocherenting ofrece importantes ganancias en términos económicos, de bienestar, seguridad y acceso.

En primer lugar, posibilita un pago único mensual en que se incluyen todos los gastos comunes para que el vehículo entre en funcionamiento, es decir, seguros, impuestos, revisión y mantenimiento sin necesidad de ir a un taller especializado.

De igual forma, los usuarios tienen la potestad de elegir entre una amplia gama de condiciones y comodidades para satisfacer las necesidades del mercado.

Finalmente, la contratación es eficaz y sencilla, con asesoramiento periódico de un experto en renting resolución de inconvenientes asociados.