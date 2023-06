Usar azulejos efecto madera en el hogar y sus diversas ventajas

El comercio electrónico ha crecido de manera notable en los últimos años, logrando expandirse a distintos ámbitos a lo largo del mundo.

Esto se refleja en los registros en la Unión Europea, donde personas de distintas franjas etarias optan por efectuar compras de forma online. Algunos ejemplos de eso son que más del 70 % de personas de entre 25 y 54 años prefieren dicha modalidad.

En ese contexto se destaca Solo Azulejos, una tienda online de venta de azulejos. La misma ofrece a sus clientes suelos porcelánicos imitación madera y baldosas que resaltan por los múltiples beneficios que presenta al aplicarse en distintos espacios.

Suelo porcelánico imitación madera para suelos Una de las alternativas al tradicional piso de madera en el hogar o en otra locación es el suelo porcelánico imitación madera. Se trata de una opción muy requerida en la actualidad, por las múltiples ventajas que ofrece.

Cabe destacar que se trata de un piso de alta resistencia, que tiene fácil mantenimiento y amplia durabilidad, ya que no se pudre ni se deforma cuando se moja, algo que sí sucede con la madera.

En Solo Azulejos cuentan con un amplio catálogo de ofertas para los clientes, el cual incluye distintos tamaños y estilos, que se ajustan a los requerimientos más exigentes de los clientes.

Otra ventaja del suelo porcelánico es que se adapta con facilidad a cualquier espacio de una vivienda, logrando potenciar una estética sumamente elegante. A eso se suma el aspecto fresco y natural que otorga a los espacios, sea cual fuere el diseño que estos tengan.

Un suelo de calidad y a bajo coste Como especialistas en la materia, el equipo de trabajo de Solo Azulejos está enfocado en brindar el mejor asesoramiento a los clientes, a fin de explicar todos los beneficios de optar por azulejos.

Estos últimos se destacan frente a otro tipo de suelos por ser resistentes al desgaste, rayado, agua, humedad, vapor, calor y paso del tiempo. A eso se suma que son fáciles de cuidar y resisten a distintos tipos de manchas.

Un detalle a tener en cuenta son los acabados ultrarrealistas, con lo cual se pueden incorporar texturas naturales tanto al baño como cocina u otros espacios.

Con relación a los costes, este tipo de suelo resulta muy eficiente a largo plazo, ya que no requiere de un alto gasto para su mantenimiento efectivo. En estos casos, no es necesario lijarlos de forma regular, sellarlos y utilizar soluciones de limpieza especiales, como si ocurre con la madera tradicional.

Calidad, innovación, estilo y vanguardia definen al producto que comercializa Solo Azulejos, posicionando a dicha tienda online como referente en su rubro.