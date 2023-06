¿Cuáles son las 5 mejores playas de España para aprender a surfear?, con Flysurf Boards

Un proyecto que nace de la idea de acercar el surf al máximo número de gente posible de la mano del ingeniero y amante del mar Víctor Antona. Su objetivo es ofrecer a todo el mundo la oportunidad de experimentar los beneficios del surf, apoyando a quienes se inician en este deporte con tablas de surf de aprendizaje, especialmente pensadas para surfistas de nivel principiante e intermedio, esto es Flysurf Boards. Para este verano, la empresa no solo dispone de varios modelos de tablas de surf seguras, ligeras y manejables, con los que disfrutar aún más de las olas, sino que recomienda las 5 mejores playas para aprender a surfear en España y pasar unas vacaciones memorables.

Opciones maravillosas de Norte a Sur Para mejorar en el surf, es muy importante acudir a playas donde haya olas que se adapten al nivel de la persona. Entre las numerosas opciones que existen en España, Flyusrf recomienda las playas de la localidad de Zarautz, en País Vasco, que cuenta con una costa de más de 2,5 kilómetros de longitud, con infinidad de olas de todos los niveles y varias escuelas donde dar las primeros pasos. La zona de Cantabria también es una de las preferidas de la marca, por playas como Gerra y Somo, ya que sus olas son consistentes con alternativas de varios niveles.

Tampoco se puede pasar por alto en el Norte, la playa de Salinas, en Asturias, a un paraje turístico con condiciones perfectas para aprender a surfear, sobre todo en verano. Salinas es una playa divertida, con olas tranquilas (en verano) que se pueden aprovechar para disfrutar y mejorar, sobre todo si se hace con una tabla de surf estilo longboard, como su modelo Cold Hawaii.

Siguiendo hacia el Oeste en Galicia, la Playa de Pantín es muy frecuentada por surfistas de todo el mundo. De hecho, aquí se realiza el Ferrolterra Pantín Classic Galicia Pro, una competición de surf profesional a nivel mundial que forma parte del circuito que puntúa para la World Surf League (WSL), una de las ligas más importantes del mundo del surf. Además, en Galicia se pueden encontrar también playas enormes como los 6 kilómetros de costa en la zona gallega de Razo, con abundantes bancos de arena que generan picos de oleaje ideales para practicar.

Otro referente obligado para quienes aprenden a surfear, sobre todo si se está en el sur, es la playa de El Palmar en Cádiz, Andalucía. Más de 4 kilómetros de buen clima y arena blanca en el sur de la Península, que recibe a surfistas de todos los niveles, y con un oleaje constante (sobre todo en invierno) y servicios de primera en restaurantes, bares y escuelas de surf.

