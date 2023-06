Aliara Energía multiplica por 3 su red de estaciones de suministro en España desde 2021 y confirma el éxito del gas natural vehicular con un aumento de clientes del 250%

La compañía cuenta con estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) en seis comunidades autónomas, y refuerza su apuesta para flotas profesionales con puntos de referencia adaptados para el transporte por carretera, como su estación de suministro en Monesterio (Badajoz). Aliara añade entre sus clientes a Noriega Grupo Logístico, la principal referencia extremeña en servicios logísticos, con una flota de 78 vehículos a GNL El interés por el uso de fuentes de energía más sostenibles y eficientes está acelerando la incorporación del gas natural vehicular (GNV), en sus diferentes formas, a las soluciones de movilidad de particulares y flotas. Así lo constata el rápido desarrollo de Aliara Energía en este terreno en los últimos años. La compañía, líder en la distribución de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) para vehículos a través de una infraestructura propia, ha multiplicado por tres su red de estaciones de suministro GNC y GNL en España en los últimos tres años. Desde 2021, la compañía se ha expandido desde la Comunidad de Madrid hasta otras seis regiones a lo largo de toda la Península: Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Castilla la Mancha y Extremadura.

Asimismo, el número de clientes de Aliara Energía ha crecido un 250% hasta superar los 5.000. Buena parte de ellos son usuarios recurrentes vinculados a empresas con flotas de vehículos, o bien fabricados con motores de gas natural o bien adaptados a esta tecnología.

Uno de los puntos más destacados en esta evolución de Aliara Energía lo representa la estación de suministro que la compañía opera en la localidad pacense de Monesterio y que se ha convertido en un punto de referencia no sólo en la Ruta de la Plata, sino en el modelo de atención para conductores profesionales. En este punto, los usuarios pueden disfrutar no sólo de surtidores de GNC y GNL (utilizados por vehículos pesados de transporte), sino también de servicios específicos para el cliente: lavado de camiones, baños, hotel, gimnasio, parking vigilado gratuito las 24 horas e incluso tienda de productos y frutería.

El parque de usuarios de automóviles compatibles con el uso de gas natural ya supera en España las 35.000 unidades. Con un 51% más de vehículos matriculados en el último año, el incremento de particulares y empresas que confían en el gas y el biogás no ha dejado de crecer, en especial entre usuarios profesionales: residuos urbanos, logística, taxis, empresas de reparto, flotas comerciales, etc. Una de estas compañías es Noriega Grupo Logístico, una de las mayores empresas del sector en Extremadura y referencia en operaciones logísticas en todo el país. La compañía, con más de 600 empleados y más de 10 millones de toneladas transportadas al año, ha incorporado 78 vehículos a GNL a su flota y ha cerrado un acuerdo con Aliara Energía para el repostaje en las instalaciones de la empresa.

"El transporte por carretera desempeña un papel esencial en la distribución logística, clave para el buen funcionamiento de la actividad económica. Sin embargo, más allá de su papel dinamizador, su impacto en el entorno tampoco pasa desapercibido. Por ello, en Noriega Grupo Logístico estamos comprometidos con la descarbonización de esta industria, siendo un actor decisivo y alineado con las necesidades e inquietudes de nuestros clientes y de toda la sociedad. Por eso, nuestra relación con Aliara Energía nos garantiza no sólo la disponibilidad de servicio para nuestra nueva flota sostenible, sino, además, hacerlo con la mejor calidad y atención para nuestros conductores", señala José Noriega Andrades, presidente de Noriega Grupo Logístico.

Beneficios del gas natural para la movilidad

El impulso a las políticas de descarbonización y eficiencia energética está llevando a un importante incremento del uso del gas natural como alternativa a los combustibles tradicionales. Sus ventajas son notables:

Eficiencia y sostenibilidad : el GNV reduce casi por completo la emisión de partículas en suspensión, y se apoya en una tecnología compatible con fuentes 100% renovables, como el biogás, por lo que, además, ayuda a la transición hacia sistemas de futuro.

: el GNV reduce casi por completo la emisión de partículas en suspensión, y se apoya en una tecnología compatible con fuentes 100% renovables, como el biogás, por lo que, además, ayuda a la transición hacia sistemas de futuro. Ahorro : el coste del gas natural es mucho más competitivo que el de carburantes convencionales, y permite ahorros de entre un 20% y un 30%, a lo que se une un mantenimiento más económico, dado el menor número de averías de los motores de GNV.

: el coste del gas natural es mucho más competitivo que el de carburantes convencionales, y permite ahorros de entre un 20% y un 30%, a lo que se une un mantenimiento más económico, dado el menor número de averías de los motores de GNV. Alcance: las flotas de vehículos a GNV, a diferencia de lo que sucede con los automóviles eléctricos, cuentan con un mayor alcance y una infraestructura de puntos de repostaje bien distribuida por todo el país, así como de un suministro rápido en 6 minutos, con nuevas estaciones de suministro de GNC y GNL en proyecto. Esto garantiza la operativa en cualquier circunstancia, sea cual sea el destino. "El avance del GNV entre las flotas profesionales españolas es una señal no sólo de la competitividad de esta fuente de energía, sino también de la profunda conciencia de empresas y autónomos de lo importante que es avanzar en la descarbonización y desarrollar una movilidad más sostenible. La relación que tenemos con Noriega Grupo Logístico refuerza esta convicción y la seguridad de que, entre todos, estamos desarrollando un futuro más viable y sostenible", explica Gerardo Fernández Jaén, de Aliara Energía.

Sobre Aliara Energía

Aliara Energía es la compañía española líder en servicios de distribución y suministro de GNV, tanto GNC como GNL, para vehículos particulares y profesionales. La compañía, fundada en 2015, cuenta con una red propia de 14 estaciones de suministro formada en siete comunidades autónomas del territorio nacional y 4 más en proyecto.