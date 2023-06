Kip Viajes lanza una promoción para viajar a Canadá desde Madrid y Barcelona

Verano es la época ideal para visitar Canadá y disfrutar a plenitud de sus espectaculares paisajes naturales. Kip Viajes ofrece una nueva promoción de paquetes turísticos que incluyen vuelos directos con Air Transat, alojamiento, desayuno y tours por los principales sitios de interés turístico con guías de habla hispana.

Canadá está situado en América del Norte, y sus 9.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie lo convierten en el segundo país más grande del mundo.

Aunque la mayor parte del territorio canadiense se encuentra sin habitar, posee innumerables tesoros por descubrir. Cuenta con una increíble belleza natural, repleta de espesos bosques, glaciares, montañas, lagos y ríos que contrastan con la vida moderna y estilo cosmopolita de sus principales ciudades como Toronto, Montreal y Ottawa.

Canadá es una fusión entre diferentes culturas y tradiciones ancestrales. Tiene un amplio abanico de opciones turísticas para todos los gustos, edades e intereses.

Por esta razón, las personas que estén pensando en un viaje a Canadá, lo ideal es asesorarse con expertos en el destino. Kip Viajes es una empresa española que tiene muchos años de experiencia en este y otros mercados internacionales.

Esta agencia de viajes online ofrece plazas garantizadas para Canadá desde Madrid y Barcelona. Sus tarifas son sin suplementos aéreos y en vuelo directo.

Las fechas de su nueva promoción desde Madrid son el 19 y 26 de agosto y 02, 09, 16 y 23 de septiembre. Y desde Barcelona, sus fechas disponibles son 19 y 26 de agosto y 02, 09, 16 y 23 de septiembre.

El itinerario desde Madrid incluye una noche en Montreal, dos noches en Quebec, una noche en Ottawa y dos noches en Toronto.

Desde Barcelona, los viajeros podrán disfrutar de un circuito similar con una noche adicional en Toronto.

¿Qué visitar en Canadá durante una semana? En Montreal podrán conocer el Viejo Montreal, la Plaza de Armas, el antiguo Puerto, el Ayuntamiento, el moderno Barrio Internacional, la Basílica de Notre-Dame, El parque del Mont Royal, el Oratorio San José, el Barrio Latino y el Boulevard Saint Laurent.

Los sitios más visitados de Quebec son la Plaza de Armas, La Plaza Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, el Viejo Puerto las calles Saint-Jean y Grande-Allée.

En Ottawa, deben conocer el Parlamento Canadiense de estilo Neogótico, la Residencia del Primer Ministro, la Residencia del Gobernador General, los grandes museos, el Canal Rideau y el Mercado Byward.

Pero sin duda, lo que no se debe dejar de conocer en este viaje a Canadá son las famosas Cataratas del Niágara. Aunque no son las más anchas ni altas del mundo, por ser ‘embudo’ de 3 diferentes caídas de agua, se han ganado el récord mundial por la caída de mayor volumen de agua, se está hablando de cerca de 110.000 m³ por minuto, prácticamente son 3.000 toneladas de agua por segundo.

Finaliza el itinerario en Toronto, visitando el antiguo y nuevo City Hall, el Parlamento, el Barrio Chino, la Universidad, la Torre CN (entrada no incluida). También se puede conocer el barrio Forest Hill considerado entre los más ricos de la ciudad.

Las personas pueden planear con Kip Viajes las vacaciones de ensueño con verdaderos guías locales, excursiones en habla hispana y aprovechar los mejores precios del mercado. Los interesados no pueden esperar a reservar.