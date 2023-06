Looks cómodos y de calidad, con Horacio y Bob

Actualmente, la moda urbana es uno de los estilos de indumentaria más afianzados y de mayor popularidad. Se trata de una forma de vestir que se puede adaptar a personas de distintos estilos, siempre priorizando la sencillez y la comodidad. Es, además, un tipo de moda diseñado para el día a día y la vida cotidiana, por lo que las prendas deben ser resistentes y duraderas.

Siguiendo estos principios, la marca de ropa Horacio y Bob ha lanzado una nueva colección de camisetas y sudaderas. Estas prendas son básicas en cualquier look urbano. En particular, esta ropa destaca por su calidad y comodidad. En este sentido, Horacio y Bob se presenta como una marca que propone una vuelta a lo clásico, inspirada en la naturaleza.

Camisetas y sudaderas de Horacio y Bob Las camisetas de esta marca están fabricadas 100 % en algodón hilado en anillos, un material resistente y duradero. Asimismo, esta materia prima es ideal para confeccionar prendas frescas y suaves al tacto. Tanto la forma como el estilo de estas camisetas han sido diseñadas para ofrecer comodidad. Algunas de ellas son para mujeres y otras unisex.

En todos los casos, las camisetas de Horacio y Bob cuentan con tapacosturas reforzados en hombros y cuello y costuras laterales. En cuanto a los colores, hay modelos clásicos en blanco o negro y también una gama de tonalidades de colores tenues y naturales como, por ejemplo, el verde hoja y el azul hielo prisma jaspeado. Además, estas prendas tienen un grado de elasticidad apropiado para resaltar la figura de quien las viste.

Por otra parte, las sudaderas de Horacio y Bob están hechas parte en algodón hilado en anillos y parte en poliéster. Estos artículos destacan por su suavidad y vienen con un bolsillo frontal y una capucha. Tanto en el caso de las camisetas como en el de las sudaderas, los estampados son atractivos y sencillos.

El estilo streetwear es una tendencia global El estilo streetwear, también conocido como estilo urbano o ropa de calle, nació en Estados Unidos a fines del siglo pasado y se extendió por todo el mundo. Hoy en día, millones de personas en distintas ciudades escogen prendas de inspiración deportiva para su look cotidiano, como las camisetas, las zapatillas y los pantalones de estilo jogger. En particular, las sudaderas con capucha resultan icónicas dentro de esta manera de vestir. Estas prendas establecen un punto de contacto entre el deporte y distintas tendencias musicales o culturales como el rap o el hip-hop.

Las sudaderas con capucha y las distintas camisetas que ofrece Horacio y Bob son ideales para redondear un look streetwear confortable y moderno.