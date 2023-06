Schaeffler galardona a sus proveedores por su extraordinario rendimiento

Schaeffler premia a 19 proveedores con el Schaeffler Supplier Award. Una estrecha colaboración con los proveedores es clave para el éxito de la empresa a largo plazo. Schaeffler Partner Day: enfoque en la sostenibilidad y la digitalización en la cadena de suministro Schaeffler, el proveedor global de los sectores de la automoción y la industria, ha galardonado a 19 de sus proveedores con el Schaeffler Supplier Award por su rendimiento extraordinario en el Partner Day celebrado en Herzogenaurach, Alemania. Georg F.W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, y Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, entregaron los galardones otorgados en las cinco categorías de: Innovación, Sostenibilidad, Rentabilidad, Calidad y Cadena de suministro; ante un público de 450 personas.

Andreas Schick, Chief Operating Officer de Schaeffler AG, ha dicho: "una relación cercana y basada en la confianza con nuestros proveedores es crucial para Schaeffler. Ante los enormes desafíos a los que nosenfrentamos actualmente en las cadenas de suministro globales, las estrechas colaboraciones son más importantes que nunca y constituyen un factor clave para que la empresa tenga éxito a largo plazo".

El Partner Day de Schaeffler se centró específicamente en los temas clave de la digitalización y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. Andreas Schick: "la digitalización ofrece un potencial considerable para nuevos productos y soluciones, y Schaeffler impulsa activamente la transformación de la empresa mediante soluciones digitales en toda la cadena de suministro. Junto con nuestros proveedores, aprovecharemos las oportunidades que ofrece la digitalización para que la creación de valor sea más ágil, eficiente y, en último término, más sostenible".

La importancia estratégica de la digitalización para Schaeffler también queda reflejada en todos los Supplier Awards de la categoría "Innovación". Los premios se han otorgado a proveedores con soluciones digitales desarrolladas en áreas como la Industria 4.0, o por el diseño conjunto de portales de servicios online. A través de los premios en la categoría "Sostenibilidad", Schaeffler ha galardonado a aquellos proveedores que apoyan el objetivo corporativo de la neutralidad climática en 2040 centrándose intensamente, por ejemplo, en el uso eficiente de materias primas, el reciclaje de residuos de la producción o la generación de electricidad a partir de energías renovables. El Schaeffler Supplier Award en la categoría "Cadena de suministro" se ha entregado a proveedores del máximo nivel por su excelente fiabilidad en las entregas y por la excepcional resiliencia de sus cadenas de suministro, mientras que los premios de la categoría "Calidad" son un reconocimiento al rendimiento extraordinario en términos de calidad. Los premios en la categoría "Valor" distinguen a las sólidas colaboraciones que resultan particularmente importantes para la competitividad de Schaeffler en todo el mundo.

Los galardonados con el Schaeffler Supplier Award 2023:

RPK S. Coop., España

FAIST Mekatronic, Rumanía

POSCO, Coreo del Sur

Shandong Golden Empire Precision Machinery Tech., China

Trafilspec ITS S.p.A., Italia

Draxton, España

Edmund G. Friedrich & Co. GmbH, Alemania

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG, Alemania

Kentpar Otomotiv Yedek Parça AŞ, Turquía

Delux Bearings Pvt. Ltd., India

hmmh multimediahaus AG, Alemania

Ravi Technoforge Pvt. Ltd., India

UMBRAGROUP S.p.A., Italia

NHB BALL & ROLLER LTD, India

Statkraft Markets GmbH, Alemania

Hwacheon Machine Tools Co., Ltd, Corea del Sur

Mitsubishi Materials Corporation, Japón

Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G, Austria

Siemens AG Digital Industries, Alemania