Una experiencia inolvidable en catamarán a Isla Mujeres de la mano de The Silver XP

Viajar en catamarán a Isla Mujeres es una experiencia única e inolvidable.

El mar Caribe se caracteriza por tener un clima cálido durante todo el año, esto quiere decir que en cualquier temporada se puede planificar un viaje, junto a la familia o amigos, hasta esta maravillosa isla en México.

Disfrutar de unas vacaciones con paseos en catamarán es posible si se cuenta con una agencia como The Silver XP, la cual es especialista en planificar aventuras por toda la costa. Específicamente, pone a disposición tres opciones de catamarán para navegar desde Cancún a Isla Mujeres.

Razones para navegar en catamarán por The Silver XP Toda persona que viaja a la Riviera Maya debe visitar Isla Mujeres. Este es un emblemático pueblo de la región mexicana que, además de ofrecer una increíble belleza natural, cuenta con diferentes atracciones marítimas para todos los gustos.

Si bien, la isla en sí es un hermoso destino, el trayecto desde Cancún hasta la isla en catamarán brinda una perspectiva única del mar Caribe. Es por ello que reservar una experiencia en este tipo de botes es ideal para cualquier grupo de personas que quiere gozar de un trayecto agradable.

The Silver XP es una agencia de viajes que se especializa en la planificación de Aventuras adaptadas a los gustos de cada viajero. Entre sus diversas actividades, ponen a disposición tres alternativas de paseo en catamarán.

La primera es para los grupos familiares que quieren realizar un paseo relajante. Allí pueden gozar de música durante todo el viaje y espacios de relajación bien adaptados. Esta es una buena opción para los grupos pequeños o grandes que viajan con niños o personas mayores.

Viajar en catamarán de Cancún a Isla Mujeres En cambio, el catamarán Pleasure es una experiencia ideal para parejas o grupos pequeños sin niños. Este paquete incluye la transportación marítima, barra libre y comida durante todo el trayecto. Adicional a esto, se agrega una actividad de snorkel en el arrecife Punta Sam, club de playa en la isla y tiempo libre para pasear por el centro.

Ahora, los grupos de amigos más grandes que viajan por una despedida de soltero o por vacaciones, pueden optar por el plan Sailaway. Este incluye un recorrido completo que amplía las opciones anteriores, como por ejemplo open bar durante la hora de la comida, kayaks, hamacas y regaderas en el club de playa y recorrido para hacer compras en las mejores tiendas de la isla. Lo mejor de todo es que de regreso a Cancún hacen una fiesta en el catamarán.

Hacer un recorrido en Catamarán es una de las mejores maneras de vivir la verdadera belleza del mar Caribe. The Silver XP cuenta con una plataforma digital en la que detallan más información sobre precios y métodos de reservación.