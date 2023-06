Mesmerie y el tratamiento que revolucionará el salón de belleza, VacuSlim 48

La belleza no es solo la apariencia, sino que es un aspecto que se conforma con la combinación de salud, cuidado y nutrición para aumentar la autoestima, la confianza y la energía positiva de las personas. Conocedores de que la belleza viene del interior de cada persona, en Mesmerie buscan asistir a los profesionales de centros de belleza para ayudar a sus clientes a sacar a la luz esta energía. Para ello, distribuyen un nuevo y efectivo tratamiento para celulitis, entre otros productos de calidad y eficacia.

Una empresa comprometida con la belleza interior Mesmerie es una empresa que, desde el año 2000, se compromete con la salud y la belleza a través de productos elaborados en conjunto por expertos farmacéuticos bajo la premisa de crear productos que, además de su calidad, sean eficientes, utilizando la tecnología de vanguardia disponible en el sector. Para ello, cuentan con un equipo formado por tecnólogos, farmacéuticos y expertos en belleza y marketing, entre otros.

La vasta experiencia de esta empresa en el sector les ha permitido saber que deben mantenerse a la vanguardia de las tendencias en belleza y escuchar las necesidades de los profesionales de belleza y sus clientes. Su interés en este sector se basa en el significado más profundo de la belleza, apuntando a que cada persona pueda mostrar su belleza interior a través del autodescubrimiento.

Un efectivo tratamiento para celulitis, con VacuSlim 48 VacuSlim 48 es un tratamiento no invasivo de vacío, que posee las características de ser relajante e indoloro, proporcionando una sensación de frío-calor a quienes lo utilizan. Los resultados de este tratamiento son visibles, ya que el mismo combina bolsas de vacío VacuSlim 48 y revolucionarios ingredientes activos proporcionados por cremas y sérums aplicadas durante el tratamiento. Estos componentes actúan sobre los tres metabolismos de las célilas grasas para quemar grasa, prevenir el almacenamiento de nuevas células grasas y ralentizar la formación de nuevas células grasas.

Con el objetivo de distribuir este innovador tratamiento, Mesmerie trabaja con diversos centros asociados a lo largo de toda España. Los mismos han incorporado este tratamiento para celulitis que proporciona resultados visibles desde la primera sesión mediante una reducción visible de la celulitis, que además moldea el cuerpo de manera no invasiva y reafirma la piel, proporcionando una sensación suave, elástica y satinada, reduciendo asimismo la visibilidad de la sestrías.

Gracias a su compromiso con la calidad de sus tratamientos, Mesmerie se transforma en el proveedor ideal de VacuSlim 48, un revolucionario tratamiento para celulitis.