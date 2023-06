Eurofrits, referente en soluciones congeladas se une al movimiento B Corp

La compañía se une a un movimiento global que busca transformar la economía mundial en beneficio de todas las personas y el planeta Eurofrits, compañía especializada en la fabricación y comercialización de precocinados y patatas precongeladas con más de 30 años de experiencia, ha logrado un importante hito al convertirse en la primera empresa B Corp de su sector. Este logro refleja su compromiso con los altos estándares en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Para Daniel de la Pedraja, CEO de Eurofrits, "ser empresa B Corp es todo un sueño cumplido. Nuestro propósito como compañía es ser parte de los momentos felices que se comparten alrededor de una mesa, algo que implica mucho más que hacer los mejores productos del mundo, deben ser los mejores productos para el mundo. Y con B Corp estamos mucho más cerca de nuestro propósito, unirnos a este movimiento representa un gran hito para nosotros. Porque no es decirlo, es hacerlo".

La entrada de Eurofrits a la comunidad B Corp es un hito significativo que reafirma su compromiso con la sostenibilidad y su papel como actor responsable en la industria alimentaria. "Continuaremos impulsando el cambio positivo a nivel social y ambiental, inspirando a otras empresas y construyendo un futuro mejor para todos", asegura Rocío Machín, Directora de Marketing.

Como parte de este cambio sistémico, Eurofrits se suma a una creciente comunidad de empresas que están redefiniendo el sentido del éxito empresarial. Ya no se trata solo de generar beneficios económicos, sino de asegurarse de que el bienestar de las personas, las comunidades y el medio ambiente también sean prioritarios.

El estándar B Corp, utilizado para medir el desempeño de la gestión empresarial, abarca cinco áreas de impacto clave: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. B Lab, la organización que otorga esta certificación, evalúa rigurosamente el compromiso social y ambiental de las empresas a través de un proceso exhaustivo en el cual se requiere que las compañías demuestren evidencia de sus buenas prácticas y que integren su compromiso legal con el propósito social en sus estatutos.

Al convertirse en una empresa B Corp, Eurofrits se une a una comunidad global de más de 6.000 empresas en todo el mundo que han abrazado esta filosofía. Esta comunidad, que refleja la diversidad de la economía europea, incluye a reconocidas marcas como Patagonia, Alpro, Nescafé, Camper, Triodos Bank, Alessi, Ecoalf e Innocent.

Pablo Sánchez, Director Ejecutivo de B Lab Spain, afirma: "estamos encantados de dar la bienvenida a Eurofrits a la comunidad B Corp. Esta comunidad trabaja para reducir la desigualdad, respetar y regenerar el medio ambiente, fortalecer las comunidades y crear empleos de alta calidad con dignidad y propósito. Eurofrits es un nuevo miembro de la comunidad B Corp, que demuestra con su ejemplo cómo se pueden alcanzar estos resultados".

Sobre Eurofrits

Empresa española especializada en la fabricación y comercialización de patatas pre-fritas y productos precocinados congelados con un completo catálogo de Especialidades de Patata, Vacuno, Pescado, Pollo, Croquetas, productos del mar y de marcas tales como, Typical Tapas y Food Solutions.

La marca, fundada en 1995, tiene como misión ser un referente entre los fabricantes de productos elaborados congelados apostando por la calidad, la innovación y la seguridad alimentaria.

A nivel internacional, Eurofrits mantiene desde 2007 un partnership con Aviko que ha resultado de un inmenso valor estratégico. Aviko es líder mundial, y junto a él, Eurofrits ha intensificado su presencia en los mercados internacionales.

Sobre el movimiento B Corp

B Corp es un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de las empresas para resolver los problemas sociales y ambientales del siglo XXI. A diferencia de las empresas que sólo persiguen fines económicos, las empresas B Corp -hoy más de 6.000 en todo el mundo- cumplen con altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Estas compañías están transformando la economía y contribuyendo a redefinir el sentido del éxito empresarial: un éxito que se mide por el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta; y con ello lograr que todas las compañías compitan por ser no sólo las mejores del mundo; sino sobre todo las mejores para el mundo. En España, hay más de 200 B Corps. Entre ellas, se encuentran empresas del sector de la alimentación como Danone o Veritas, la moda como Ecoalf, Camper o Patagonia, la banca como Triodos Bank o la energía como Holaluz, entre muchas otras. www.bcorpspain.es

Sobre B Lab Spain

B Lab Spain es una organización sin fines de lucro que está transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, comunidades y el planeta. Como líder en el cambio sistémico hacia una nueva economía, su red global crea estándares, políticas y herramientas para las empresas, y certifica a aquellas compañías que, conocidas como empresas B Corp, lideran este camino. Sus iniciativas incluyen la Certificación de Empresas B Corp, la implementación de sistemas de medición de impacto social y ambiental a través de la Evaluación de Impacto B y el apoyo a estructuras de gobernanza como las empresas de beneficio e interés colectivo. La visión de B Lab es fomentar una economía inclusiva y sostenible capaz de generar prosperidad para todas las personas. Al día de hoy, existen en todo el mundo más de 6.000 Empresas B Corp de 150 industrias y 84 países, y más de 200,000 empresas utilizan la Evaluación de Impacto B.