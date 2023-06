PERROBUENO, una guardería canina donde lo que más importa es la felicidad de los perros

El verano está cada vez más cerca y las guarderías para mascotas empiezan a promocionar diferentes paquetes vacacionales. Para muchos, sus mascotas son un miembro más de la familia, por lo que es común que las personas quieran llevarse a sus perros con ellos de viaje.

Sin embargo, no siempre es tan fácil hacerlo, por lo que los dueños de mascotas acuden a una guardería canina que les garantice el mejor cuidado y hospitalidad a sus peludos, mientras ellos no están.

Una de esas guarderías es PERROBUENO, una guardería donde la felicidad de los perros importa. El centro canino cuenta con residencias sin jaulas para el próximo campamento de verano, donde los perros pueden correr, jugar y descansar libremente.

PERROBUENO, una guardería canina en Madrid Los que tienen mascotas saben lo importante que es dejar el cuidado de sus peludos en manos de cuidadores profesionales y que amen a los perros. Esto no es problema para PERROBUENO, una guardería canina ubicada en la capital española, que presta sus servicios de cuidado de mascotas sin jaulas y 100 % personalizados.

La guardería cuenta con amantes de los animales con amplia experiencia y pasión por lo que hacen, garantizando a los dueños de mascotas el cuidado de estos, mientras salen a trabajar durante el día o se van de vacaciones.

Además, el centro de perros dispone de un lugar apropiado para tener a los perros como en casa, con espacios lo suficientemente amplios e instalaciones adaptadas para todo tipo de perros, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Las mascotas también disfrutan de sus vacaciones en la residencia de verano Por otro lado, muchos quieren viajar con sus peludos para este verano, pero salir de vacaciones con las mascotas no es una tarea fácil, ya que implica sacar una serie de permisos, vacunas y cumplir con ciertas normativas de vuelo, esto sin mencionar que muchos hoteles o residencias no permiten el acceso de animales a sus instalaciones.

Aun con todas estas complicaciones, nada de esto es razón para que las mascotas se queden en casa solas y tristes mientras sus dueños desconectan. Afortunadamente, PERROBUENO abre sus puertas durante toda la temporada de verano para que los canes también puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones.

La guardería canina de día en Madrid cuenta con una residencia para perros donde estos disfrutarán de un campamento de verano inolvidable. Los miembros del equipo de PERROBUENO estarán en todo momento con ellos, haciendo juegos divertidos con premios, vigilando que estén bien y que ninguno sea excluido.

Además, los perros también gozarán del servicio de peluquería, musicoterapia, asistencia veterinaria, clases de comportamiento y hospedaje de largas estancias con piscina incluida durante el verano. Es así como la guardería logra que los canes se sientan como en casa, felices y sin estrés, aun sin estar al lado de sus dueños.