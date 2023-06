Modernizar el proceso de ventas con un CRM y la Inteligencia Artificial

Las siglas de CRM significan “Customer Relationship Management”, cuya traducción en español es «gestión de la relación con los clientes». Este es uno de los sistemas más utilizados en los últimos años por medianas y grandes empresas, con el propósito de implementar nuevas tecnologías que les garanticen una mayor escalabilidad, automatización de procesos e incremento en el número de ventas.

Por esta razón, Carol Technologies ofrece soluciones de CRM como Pipedrive en la nube o cloud, para que sus aliados comerciales puedan organizar y estructurar de manera efectiva sus datos, abriéndose a nuevas oportunidades de ventas, de la misma forma que aumentan la productividad del equipo y la rentabilidad del negocio.

Y ahora, con la venida de la Inteligancia Artificial, los CRM modernos como Pipedrive pueden hacer los procesos de venta más fáciles, mediante automatizaciones de flujos de trabajo y recomendaciones que la aplicación va a aprendiendo poco a poco.

Sistema de CRM: qué es y cómo ayuda a los negocios Mejorar la organización de las informaciones, simplificar la gestión de venta y aumentar la productividad, son algunos de los beneficios que ofrece un sistema de CRM al equipo de ventas de un negocio. Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite a las empresas hacer seguimiento a cada interacción de sus usuarios, leads y clientes.

El sistema de gestión de clientes se ha convertido en una solución tecnológica que facilita de manera extraordinaria el trabajo del personal laboral y mejora la relación con el cliente y su experiencia de compra.

Asimismo, el CRM es una herramienta diseñada para centralizar en una única base de datos, cada una de las interacciones entre los clientes y el negocio. Por este motivo, la empresa, al poseer toda esta información en un solo sistema, pueden recopilar y rastrear datos para fortalecer las relaciones con sus clientes y satisfacer sus necesidades.

No obstante, este sistema también ayuda a mejorar la productividad de las ventas, al ofrecer un conocimiento más profundo y a detalle del cliente, garantizando una gestión más efectiva de las campañas de marketing de la empresa y una mejoría en la atención al cliente. En resumen, el objetivo final de un CRM es brindar la mejor experiencia al cliente, obtener más clientes y retener a los actuales.

¿Cuáles tipos de sistemas de CRM existen? Por un lado, está el CRM operativo, un sistema centralizado diseñado para automatizar las tareas comerciales, de análisis, servicios y de marketing. Este no solo almacena datos de los clientes, sino también de los empleados, siendo este sistema compartido una herramienta funcional y necesaria para las empresas.

Entre los tipos de sistemas de CRM que existen, también se encuentra el CRM analítico, el cual es un software enfocado en recopilar y analizar la información, permitiendo a las empresas ofrecer el mejor servicio al cliente; a través de este sistema se recogen datos de contacto, demográficos, hábitos de consumo y demás información relevante de los clientes.

Por último, se encuentra un sistema que ayuda a las empresas a tener una comunicación interna más fluida e integrar diferentes equipos de trabajo. Este sistema se refiere al CRM colaborativo, el cual garantiza que todos los profesionales tengan acceso a los mismos datos de clientes actualizados, sin importar en el departamento que trabajen.

La empresa tecnológica Carol Technologies cuenta con diferentes tipos de sistemas de CRM, como Pipedrive, HelpDesk/LiveChat y Microsoft Dynamics 365 for Sales, tres potentes herramientas que llevan a los negocios al siguiente nivel de gestión y de ventas.

Cada uno de los productos tecnológicos que comercializa esta compañía mexicana son soluciones integrales e inteligentes que ayudan a las empresas a cerrar ventas, mejorar la conectividad con los clientes y su gestión.