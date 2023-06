Movistar Plus y Smartick se alían para potenciar el aprendizaje de matemáticas y lectura desde el hogar

Movistar Plus+, la plataforma de televisión más completa, se une con Smartick, líder en el aprendizaje online para niños, para integrar contenido educativo en sus 'Living Apps'. De forma gratuita, los clientes de Movistar Plus+ podrán adquirir nuevos conocimientos a través de tutoriales, enfrentarse a desafíos de matemáticas y lectura, y poner a prueba sus habilidades con quizzes para evaluar su aprendizaje Movistar Plus+ y Smartick, referente mundial en aprendizaje online basado en Inteligencia Artificial para niños de 4 a 14 años, han firmado una alianza estratégica con el objetivo de ofrecer contenido educativo de matemáticas y comprensión lectora a través de las Living Apps, disponibles gratuitamente para los clientes miMovistar con el dispositivo Descodificador UHD o UHD Smart WiFi.

Este acuerdo enriquece la oferta educativa a los más jóvenes directamente desde sus hogares, presentando módulos de aprendizaje en matemáticas y lectura diseñados para ser atractivos, divertidos y adaptados al nivel de cada niño. La unión entre estas dos entidades ratifica el compromiso de Telefónica con la innovación puntera y la Inteligencia Artificial, evidenciando su firme apuesta por la educación también desde la televisión.

El reconocido liderazgo mundial de Smartick en educación personalizada ha logrado presencia en más de 100 países, impactando a miles de niños de forma positiva. Sus logros en el ámbito educativo han sido galardonados por instituciones prestigiosas como Harvard, MIT, Oxford, la Unión Europea y el Congreso de los EEUU, destacando su capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno a través de su avanzada Inteligencia Artificial.

Los menores podrán aprender desde la televisión a través de tutoriales, desafíos en matemáticas, comprensión lectora y pensamiento crítico, así como realizar ejercicios y quizzes para medir el avance en su aprendizaje. Además, tendrán acceso a contenidos adicionales y curiosidades con los personajes que los acompañarán en sus desafíos.

Javier Arroyo y Daniel González de la Vega, fundadores de Smartick, aseguran que "esta alianza permite acercar de manera divertida y atractiva a los niños a dos de las disciplinas más temidas como son las matemáticas y la comprensión lectora, ofreciendo una experiencia educativa única desde la comodidad de sus hogares".

Los clientes de Movistar Plus+ pueden acceder a la Living App de Smartick directamente desde el menú en la sección "Apps".