VMware mostrará el poder del multi-cloud para transformar organizaciones en el Digital Enterprise Show

La compañía es, junto a Intel, Global Partner Leader del encuentro sobre transformación digital que se celebrará en Málaga del 13 al 15 de junio VMware participará en el Digital Enterprise Show (DES) 2023, que se celebrará en Málaga del 13 al 15 de junio, y al que se espera que asistan unos 16.000 profesionales TIC de 40 países distintos que podrán acceder a las más de 450 sesiones que tendrán lugar en el FYCMA y conocer las últimas novedades de las 400 empresas expositoras.

VMware, junto a Intel, es Global Media Partner Leader y contará con un stand (1D425) en el que los asistentes podrán conocer de primera mano cómo acelerar la transformación cloud, proteger y potenciar una plantilla híbrida, y conectar y proteger las aplicaciones de sus organizaciones, lo que les ayudará a innovar más rápidamente y darle un gran impulso a sus planes de transformación.

El DES tiene como objetivo conectar a empresas innovadoras con directivos y tomadores de decisiones que asisten al encuentro para conocer las mejores soluciones de IA, multi-cloud, ciberseguridad o Clean Tech entre otras.

Del campo de batalla a la sala de juntas

VMware protagonizará y participará en varias sesiones en las que directivos de la compañía, tanto nacionales como internacionales, mostrarán su visión sobre la innovación en diferentes ámbitos como el liderazgo, el cloud, la seguridad e incluso el marketing, con especial foco en el sector financiero, asegurador y público.

Una de las sesiones más destacadas será la de Mike Hayes, Chief Operating Officer de VMware, que ha sido comandante de los Navy SEAL en el ejercito de Estados Unidos así como ejecutivo en fondos de inversión y empresas tecnológicas de primer nivel. En la ponencia titulada: "Del campo de batalla a la sala de juntas: organizaciones de élite en tiempos dinámicos", Mike ahondará en la importancia de la agilidad digital frente a la transformación digital para las organizaciones en tiempos de cambio e incertidumbre, explicará cómo funcionan los equipos de élite y ofrecerá ideas prácticas para aquellos que buscan crear más impacto.

Pero no será el único directivo internacional, Artyom Geniev, FSI Industry Director de VMware EMEA y John Watton, vicepresidente de marketing de VMware EMEA, acompañarán al resto de directivos de VMware Iberia liderados por María José Talavera, directora general de VMware para España y Portugal, en diferentes sesiones.

Agenda VMware en DES 2023:

13 de junio

11:00 - 11:20 – CEO & Leadership Summit

Tema: From the Battlefield to Boardroom: Elite Organizations in Dynamic Times.

Ponente: Mike Hayes, COO, VMware.

Lugar: Main Auditorium. 12:00 – 12:20 - Banking & Insurance Forum

Tema: Beyond cost efficiencies, the charm of a Cloud-Smart strategy.

Ponente: Artyom Geniev, FSI Industry Director, VMware EMEA.

Lugar: Room 3. 12:40 – 13:20 – Cybersecurity Series

Tema: The rise of modern ransomware: are you prepared to recover?

Ponentes: Jorge Fernández, Network and Security Director, VMware Iberia & Italy, Agustin Gallego, Sales Director, Intel.

Lugar: Inspiration Theatre. 13:00 – 14:00 - CEO & Leadership Summit

Tema: Meet The Disruptors: A conversation of Game changers and Visionaries.

Ponente: Maria José Talavera, Country Manager, VMware Iberia.

Lugar: Main Auditorium. 13:30 – 140:00 - Multi-cloud Series

Tema: From Cloud Chaos to Cloud Smart: Future-Proofing your Cloud Strategy.

Ponente: Lluis Altés, Senior Business Solutions Strategist, VMware Iberia.

Lugar: Auditorium VMware. 14 de junio

11:20 - 12:00 - Foro de Modernización y Digitalización de las AAPP

Tema: Funcionarios digitales para atender mejor a Ciudadanos digitales.

Ponente: Ibon Mardaras, Customer Success TAM Senior Manager, VMware Iberia.

Lugar: Auditorium Personio. 12:40 - 13:10 - Digital Marketing Planet

Tema: Advancing Sustainability beyond green marketing.

Ponente: John Watton, VP Marketing, VMware EMEA.

Lugar: Auditorium Digital Marketing Planet. 16:10 – 16:50 CIO Summit

Tema: What keep the CIOs awake at night. Occupations and Pre-occupations of 2023: Agility, Cloud and data.

Ponentes: Ignacio Arrieta, SE Senior Manager, VMware Iberia, Enrique Celma, Director de Desarrollo de Negocio, Intel.

Lugar: Auditorium VMware.