¿Por qué es importante estar certificado en los estándares GRI?

El 80 % de las compañías en todo el mundo comparten información sobre sus estrategias de sostenibilidad. Es decir, hacen un ejercicio para explicar cuál es el impacto de sus actividades sobre el entorno social, económico y medioambiental y, en esta línea, una de las herramientas más usadas son los estándares de GRI.

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a las organizaciones a unificar su Información No Financiera, a través de informes de sostenibilidad.

En caso de necesitar ayuda para la realización de informes bajo los estándares GRI, la herramienta ESGeo se convierte en una alternativa recomendable, ya que ayudan a las empresas a optimizar sus acciones de sostenibilidad, desde la recopilación y validación de datos no financieros hasta el cálculo de los KPIs y la creación de informes.

Importancia de los estándares de reporte ESG en la cadena de valor La nueva legislación europea sobre la ‘debida diligencia en materia de sostenibilidad’, impulsada por el Parlamento Europeo, ha hecho que el panorama en materia de gestión de cadena de suministro esté cambiando.

Hoy en día, las empresas son más conscientes sobre su impacto social y ambiental, por eso, han empezado a recopilar información para presentar sus impactos de sostenibilidad, cumpliendo con los estándares de reporte ESG.

La evaluación ESG de la cadena de suministro se refiere al análisis de los factores ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la cadena de suministro de una empresa.

El proceso implica examinar cómo los socios y proveedores de una compañía impactan en el medioambiente y la facilidad con la que estas se suman a prácticas comerciales éticas.

Existen múltiples estándares internacionales de evaluación ESG que guían a las empresas para estructurar su información no financiera, uno de los más populares en Europa son los GRI.

Estándares de reporte GRI El marco de reporting de sostenibilidad ofrece una serie de guías e indicadores a seleccionar por la organización que se dividen en dos categorías.

La primera son los estándares universales, donde se deben detallar aspectos como los requerimientos y principios de los Estándares GRI, contenidos sobre la organización informante, etc.

Por otra parte, están los estándares temáticos, que tratan contenidos sobre temas económicos, financieros, medioambientales y sociales.

ESGeo es una marca de la empresa Avvale centrada en proyectos de advisory en Innovación Sostenible que ofrece un software de inteligencia en sostenibilidad que se dedica a la planificación, seguimiento y gestión de los KPIs de sostenibilidad con el objetivo de agilizar la elaboración de los reportes ESG. Además, permite gestionar la cadena de valor de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, permitiéndoles a las empresas medir, informar y comparar los impactos comerciales de las iniciativas ESG.

A través de estas soluciones, la compañía hace que los procesos de sostenibilidad corporativa sean más fáciles de implementar y estén al alcance de todos.

ESGeo está certificada por GRI y es SASB Inside. De este modo, se convierte en una alternativa eficiente y confiable para las empresas que buscan soluciones digitales para asegurar la sostenibilidad de su cadena de valor.