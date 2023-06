Elevall patenta la primera grúa que permite elevar cargas en zonas urbanas sin cortar calles

La compañía, con sede en Sueca (Valencia), ya cuenta con distribuidores en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Portugal y Turquía, además de España. Se trata de la primera grúa plegable que facilita el traslado de cargas sin necesidad de realizar trámites burocráticos por el cortado de calles. Elevall prevé lograr una facturación de 1,5 millones de euros en el primer año de actividad y llegar a producir 300 unidades anuales cuando la planta esté a pleno rendimiento La empresa valenciana Elevall ha patentado la primera grúa plegable capaz de elevar cargas de hasta 180kg y a una altura de 60 metros de manera sostenible. Denominada Elevall Smart Crane System, se trata de una grúa plegable que permite subir grandes volúmenes (muebles, ventanas, toldos, etc.) con la asistencia de una sola persona, minimizando los riesgos laborales por lesiones, el impacto medioambiental y los trámites burocráticos, al no precisar el cortado de calles.

El proyecto surge del emprendedor Agustín Blasco, que detecta en la empresa familiar Toldos Blasco la necesidad de poner solución al problema de subir materiales voluminosos a pisos altos. "Hasta ahora las únicas alternativas eran tirar de cuerdas por la fachada a la fuerza, subir por las escaleras o contratar un camión grúa que implica subcontratar a otra empresa y tramitar y lograr el permiso para cortar las calles", explica Blasco.

Para superar estos obstáculos, inició un proceso de investigación y desarrollo que finalizó en abril de 2023 con la creación de la empresa Elevall Grúas y la patente internacional Elevall Smart Crane. Este proceso, ya está teniendo retorno porque ha alcanzado acuerdos de distribución con las empresas Hoist&Winch (Reino Unido), PremaQ (Portugal), Doria Inc (Estados Unidos), Ertek Cam (Turquía) y AnkCranes para Suecia y Noruega. En España, venden directamente y también a través de distribuidores en Baleares, País Vasco y Madrid.

El objetivo de Elevall es llegar a una facturación superior a 1,5 millones de euros en el primer año completo de actividad. Actualmente, Elevall realiza la fabricación de su maquinaria íntegramente en España, en su planta ubicada en Sueca (Valencia) que cuenta con una capacidad de producción de 100 unidades al año. La intención de la empresa es ir elevando esta producción hasta llegar a las 300 unidades anuales, gracias a procesos de automatización.

"El producto está teniendo muy buena acogida y prácticamente la mitad de la producción del primer año está contratada. Empresas de estructuras de aluminio, de cristales para ventanas, de toldos... y en general de materiales de más de 2,3 metros de longitud son los principales clientes actuales y potenciales", explica Agustín Blasco. "Hemos logrado dar solución a un problema que tienen todas las empresas de instalación de grandes volúmenes. Hay un mantra que es de gran ayuda: Si no existe, lo inventamos, dando así servicio a cualquier tipo de cliente o situación", concluye Blasco.

Perfil de YouTube de Elevall: https://youtube.com/@elevallsmartcrane