Freedom Finance Europe ayuda a las escuelas ucranianas en asociación con la fundación 'Let's Help Together'

Freedom Finance Europe, parte de Freedom Holding Corp., ha donado 3 millones de euros para lanzar Freedom Space, un proyecto para crear refugios en escuelas ucranianas y proporcionar a los niños espacios seguros en caso de ataques aéreos El proyecto se ha lanzado en asociación con la fundación benéfica Let's Help Together de Andriy Bogdanets

Según Unicef, debido a la agresión rusa, se interrumpió la educación escolar de 5,7 millones de niños ucranianos. El objetivo del proyecto Freedom Space es ofrecer acceso continuo a la educación y facilitar el regreso a las clases presenciales a partir de septiembre de 2023.

Para facilitar la socialización y la educación, se han elegido 69 escuelas en 12 regiones de Ucrania para implementar el proyecto Freedom Space. Entre ellos se encuentran las regiones de Ternopil, Khmelnytsky, Chernivtsi, Vinnytsia, Kryvyi Rih, Kharkiv, Mykolaiv, Lviv, Kyiv, Zaporozhye, Zhytomyr y Poltava.

Los espacios estarán equipados con todos los electrodomésticos necesarios para organizar refugios seguros y satisfacer las necesidades educativas y de entretenimiento de los niños. Una de las características clave de Freedom Space es el uso de la terapia Hibuki, un método israelí para manejar el estrés con juguetes de peluche especialmente diseñados.

Andriy Bogdanets, fundador de la fundación benéfica Let's Help Together, agradeció a Freedom Finance Europe por su apoyo al proyecto. "La guerra trajo mucha inestabilidad a la vida de los niños ucranianos, impidiéndoles obtener una educación y disfrutar de su infancia. La reanudación del proceso educativo dentro de las paredes de las escuelas ucranianas es el sueño de muchos y ese es nuestro objetivo. Este proyecto dará esperanza y apoyo a los niños y les ayudará a continuar con su socialización. La educación es una inversión en nuestro futuro y debemos dar este futuro a las próximas generaciones".

"Sabemos que los estudiantes ucranianos necesitan apoyo ahora más que nunca y queremos hacer todo lo posible para garantizar su seguridad y comodidad. Freedom Space es un espacio que ayudará a los niños a encontrar alegría, inspiración para aprender y la oportunidad de crecer incluso en medio de las condiciones tan difíciles que trae la guerra", ha declarado el CEO de Freedom Holding Corp., Timur Turlov.

En 2022, Freedom Finance Europe transfirió 6,6 millones de euros a organizaciones benéficas ucranianas para comprar ambulancias y otra ayuda humanitaria.

Acerca de Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, como negociación de valores, estudio y asesoramiento de inversiones, así como servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes de EE.UU., Europa y Asia Central.

Acerca de Freedom Finance Europe

Freedom Finance Europe, la división europea de Freedom Holding Corp., es el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ, con más de 5500M€ bajo gestión. El Grupo es una compañía de inversión internacional con una capitalización bursátil de más de USD 4500M.

A través de su plataforma online (web y app) Freedom24, ofrece a los operadores acceso directo a 15 mercados bursátiles mundiales, como NYSE, Nasdaq, LSE y Euronext, entre otros. Freedom Finance Europe está autorizada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) para prestar servicios a clientes de la UE. La empresa cuenta con la calificación "B/B" de S&P Global Ratings. Con sede en Limassol, la empresa cuenta con agentes vinculados y oficinas de representación en Berlín, Madrid, París, Milán, Viena, Varsovia y Atenas.