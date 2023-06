Comprar paneles de decoración para las paredes de la vivienda en JardinVertical.es

La madera desde hace muchos años ha formado parte de la decoración de interiores en los hogares, no solo por su capacidad de revitalizar y adornar cualquier espacio, sino también porque es un elemento decorativo orgánico, muy resistente y fácil de combinar.

Por esta razón, los paneles decorativos están ganando cada vez más espacio en los hogares. En este sentido, JardinVertical.es se ha encargado de ofrecer a sus clientes una gran variedad de diseños de paneles insonorizantes no solo para la decoración del hogar, sino también para hoteles y oficinas.

Razones para equipar el hogar con paneles decorativos Los paneles decorativos de madera aportan calidez y elegancia a cualquier espacio en el que se ubique, convirtiendo zonas grises en espacios cómodos y acogedores. Además, la madera es conocida naturalmente como una amortiguadora de sonido, lo cual garantiza un excelente control del ruido.

JardinVertical.es dispone de un amplio catálogo de paneles decorativos de estructura de madera para elegir, desde los más minimalistas y sobrios hasta los más llamativos, capaces de dar vida a cualquier espacio. Además, son resistentes a la abrasión, impermeables y ecológicos.

Del mismo modo, su instalación es sumamente sencilla, por lo que no se necesita de la ayuda de terceros ni de herramientas especiales para poder instalarlos. Basta con cortar los paneles con la longitud adecuada de acuerdo al espacio en el que se vaya a ubicar para luego pegarlos en la pared de cualquier habitación.

Espacios para ambientar con paneles decorativos La capacidad de los paneles decorativos de adaptarse a los diversos espacios del hogar los convierte en una opción infalible para decorar. No obstante, los decoradores profesionales recomiendan algunos sitios específicos en los cuales se les puede sacar mayor provecho.

La primera opción es el dormitorio, en el que se puede utilizar como elemento decorativo de la pared o incluso para crear un cabecero original y personalizado. También recomiendan decorar con estos paneles los baños, debido a la poca variedad decorativa que permite este tipo de espacios, ya que la madera de calidad es resistente a los cambios de temperatura y a la humedad.

En la cocina también pueden verse este tipo de paneles decorativos, ya sea como elemento separador entre dos zonas de la habitación o como elemento decorativo en una de sus paredes libres. Y, por supuesto, la zona de exteriores, una de las más populares para ambientar con paneles decorativos, ya que permite darle un toque moderno y combina a la perfección con los escenarios naturales del exterior.

Los paneles decorativos de JardinVertical.es permiten crear un ambiente elegante en diversos espacios. Además, destacan por su durabilidad y bajo mantenimiento, siendo la alternativa perfecta para sustituir la pintura o el papel decorativo.