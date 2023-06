¿Cómo gestionar los gastos de una plataforma online? La calculadora de precios de Shopify

Shopify es una plataforma que se encarga de impulsar nuevas estrategias con el fin generar el crecimiento de marcas, empresas y negocios. Pese a que en los últimos años se ha convertido en una herramienta efectiva y sólida, es habitual que las compañías y los autónomos acaben no utilizando este sistema por desconocer cuál es el coste promedio que se cobra por el servicio.

Las dudas sobre los gastos que se deben cubrir ya no representan un problema gracias a la calculadora de precios Shopify, un servicio lanzado por la agencia de marketing digital Convertiam, que presenta esta innovación para facilitar a las empresas la gestión de la plataforma.

La calculadora de precios de Shopify permite conocer de antemano la rentabilidad Con la calculadora de precios de Shopify se puede realizar una estimación eficaz sobre los costes que esta plataforma de comercio electrónico cobra de manera mensual por su servicio. En general, este sistema suele presentarse como una opción muy interesante, ya que cuenta con una elevada tasa de conversión.

Los usuarios confían en Shopify por sus características: diseño intuitivo, plantillas coloridas y herramientas que optimizan la experiencia del usuario, donde se destacan los métodos de personalización del producto y las pasarelas de pago confiables. Gracias a estos elementos, las empresas y marcas tienen la posibilidad de potenciar sus ventas y de mejorar la rentabilidad de sus proyectos online, brindando una alternativa completa y fácil de utilizar en comparación con otros sistemas de gestión de contenidos.

A través de la calculadora de tarifas Shopify que presenta Convertiam, las empresas y autónomos conocen los costes que genera la gestión de una tienda a través de esta plataforma. Esta acción elimina la incertidumbre de no saber exactamente cuál es el coste de la inversión a realizar ni su rentabilidad.

Las ventajas de utilizar la calculadora de precios de Shopify Los negocios que eligen utilizar la calculadora de precios de Shopify consiguen una serie de ventajas importantes. Uno de los principales beneficios consiste en poder calcular y comprender de una forma sencilla los costes específicos, incluyendo los planes de suscripción mensuales, las tarifas de transacción y los precios adicionales por servicios opcionales. Al contar con una visión concreta de los gastos que se deben afrontar, las empresas tienen la oportunidad de conformar presupuestos y planificar propuestas con una mayor tranquilidad y confianza.

Otra de las cuestiones a destacar de esta calculadora es que permite comparar los costes con diferentes plataformas de comercio electrónico. Una vez que se ingresan los datos, se puede observar la comparativa de precios junto a información detallada sobre cada una de las alternativas, para que la persona pueda optar por la opción que más se adapta a su presupuesto.

Desde Convertiam, recomiendan utilizar la calculadora de precios de Shopify porque es transparente, flexible y rentable para quienes desean impulsar su negocio en el mercado online.