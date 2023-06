Las características de la metodología learning by doing de CreaNova

La excelencia educativa es determinante para las futuras generaciones, ya que la adquisición de conocimientos posibilita un desarrollo óptimo a nivel social.

Esa es la apuesta de CreaNova, un establecimiento educativo privado, ubicado en Sant Cugat del Vallés, Barcelona. El mismo se destaca frente a otras propuestas por aplicar la metodología Learning by doing en todas las etapas educativas, desde el ciclo infantil hasta el bachillerato.

Dicho modelo, que se aplica con aportaciones de escuela Pestalozzi, María Montessori, Emmi Pirckler, Reggio Emilia y el formato autodidacta, se basa tanto en la autonomía como en la disciplina propia para alcanzar un progreso educativo óptimo.

Learning by doing de 3 a 18 años Los formatos educativos han ido cambiando a través de los años, adaptándose a las distintas necesidades sociales y trazando parámetros de nivelación específicos para toda la sociedad.

En ese sentido, resulta importante destacar que existen distintas alternativas al modelo tradicional, que apuestan a un formato totalmente diferente para la formación educativa.

Esto es lo que hace CreaNova a través de la metodología Learning by doing, mediante la cual el alumno aprende a aprender, mediante la creatividad, la iniciativa propia, excelencia, inteligencia emocional y social. Esto adquiere sentido al basar todos los procesos de aprendizaje en casos reales, donde es clave la experimentación y resolución de problemas.

La propuesta no se aplica a un solo nivel, ya que se ajusta al desarrollo que tengan los alumnos, tomando en cuenta las franjas etarias de 3 a 6 años y las posteriores de 6 a 11, 11 a 13, 13 a 16 y 16 a 18 años.

Creatividad e innovación en educación Con más de 15 años de experiencia aplicando dicha metodología, CreaNova ha logrado potenciar un nuevo modelo educativo para las futuras generaciones.

A eso se suma la apuesta de aplicar técnicas de aprendizaje innovadoras de forma constante y tomar en cuenta los últimos avances en materia de tecnología.

Un punto a tener en cuenta es que el enfoque está puesto en que los alumnos puedan aprender a su propio ritmo y según la evolución madurativa, dejando que sean ellos mismos los que descubran algunas cuestiones de interés.

El valor agregado es la adquisición de conocimientos orientados al uso de la inteligencia artificial, una herramienta que marcará el futuro de muchos ámbitos. En particular, la institución se enfoca en el aprendizaje de matemáticas y ciencias mediante IA y realidad virtual, mediante herramientas individuales y bajo el acompañamiento de especialistas en las distintas disciplinas.

Un nuevo concepto de educación, con enfoque en el autodesarrollo y evolución personal al tiempo de cada alumno, es lo que propone CreaNova, posicionándose como líder en la formación alternativa a la tradicional.