La editorial Estudios y Temarios Locales lanza dos nuevos libros orientados al ejercicio práctico de las oposiciones de la administración local

Los supuestos prácticos de gestión presupuestaria y supuestos prácticos de gestión tributaria han sido preparados por el Habilitado Nacional, Alejandro Sarmiento, una abogada y una economista.

Se le pregunta a Alejandro Sarmiento Carrión, autor de los libros e Interventor del Ayuntamiento de Sestao, por las características de estas publicaciones dirigidas a opositores y operadores jurídicos de la Administración Local.

Señor Sarmiento, sus temarios en 2500 palabras gozan de un gran prestigio a nivel nacional. Este es su primer libro de casos prácticos ¿Qué materias aborda en el Libro Supuestos Prácticos de Gestión presupuestaria? Y ¿A quién va dirigido?

Muchas gracias, fruto de mi trabajo diario como Interventor en el Ayuntamiento de Sestao he sistematizado las materias más comunes en siete grandes bloques temáticos que se desarrollan a través de una treintena de ejercicios.

Unidad 1: Principios, elaboración y aprobación del presupuesto.

Unidad 2: Modificaciones del presupuesto.

Unidad 3: Gestión del presupuesto.

Unidad 4: Anticipos de caja fija, pagos a justificar y operaciones no presupuestarias.

Unidad 5: Liquidación del presupuesto.

Unidad 6: Gastos con financiación afectada, coeficiente y desviación de financiación.

Unidad 7: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto.

Y un octavo bloque con ejercicios recopilatorios de repaso de todo lo visto. Este libro de casos prácticos busca ser un complemento práctico para todos los opositores de las Oposiciones a la Administración Local: Habilitados Estatales, TAG o TAE, y para los operadores jurídicos locales en general.

Y el libro ¿supuestos prácticos de gestión tributaria y de tesorería?

Este libro se estructura en ocho grandes áreas: regulación de los ingresos locales, principios generales de la financiación local, los tributos locales: IAE, IBI, IVTM, IIVTNU, ICIO, otros ingresos locales, las operaciones de crédito, el procedimiento de los ingresos locales, la tesorería local y la financiación y gestión financiera. Todo ello desarrollado con un enfoque eminentemente práctico a través de una veintena de ejercicios y que busca igualmente ser un complemento práctico para todos los opositores de las Oposiciones a la Administración Local: Habilitados Estatales, TAG o TAE, y para los operadores jurídicos locales en general.

Sus temarios para el estudio de las oposiciones de Secretaría de Entrada, Intervención tesorería y Secretaría Intervención gozan de un gran prestigio a nivel nacional, ¿podría decirnos si es un buen momento para la preparación de estas oposiciones?

Muchas gracias, actualmente existe una carencia de provisión de estos puestos de trabajo a través de funcionarios de carrera. Existen, por ejemplo, un total de 1.048 vacantes en la subescala de intervención-tesorería para municipios de cinco a veinte mil habitantes. Solamente un 46,83% están cubiertas por funcionarios con plaza en propiedad. En términos totales, de 7.685 plazas de habilitados nacionales, se hallan vacantes prácticamente la mitad, un 47,5%. A pesar de la convocatoria extraordinaria e inminentes de 1.000 plazas anunciadas por el Ejecutivo, deben seguir produciéndose ofertas de empleo adicionales muy importantes o no se solucionará este problema en el medio plazo.