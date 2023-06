'La Casa que ahorra' Estrategias de diseño con Cacopardo Arquitectos

La casa que ahorra, un concepto basado en estrategias de un diseño sostenible y de alta eficiencia energética

Para aquellos que alguna vez se han preguntado cuál es el precio de una casa.

En respuesta a esto, hay que decir que el precio de una casa es lo que se pagó al construirla o comprarla, más la suma de todos los gastos de mantenimiento y consumo durante la vida útil de la vivienda -mínimo de 30 años.

Por ejemplo, un supuesto caso es aquel que está por construir la vivienda de sus sueños y le han presentado dos proyectos, ambos ofrecen un diseño estético y comodidades similares.

Pero con una gran diferencia de calidad en los aspectos térmicos, acústicos y constructivos,

¿Cuál elegiría?

La CASA que GASTA o la CASA que AHORRA La “casa que gasta” tiene un precio que aparentemente es un poco más económico, ya que ha sido diseñado siguiendo solamente criterios estéticos y estrictamente económicos, sin considerar criterios de sostenibilidad, eficiencia, etc.,

El resultado es una vivienda con altos gastos de consumo y de mantenimiento que tendrá que pagar el propietario durante en el tiempo de su vida útil (mínimo 30 años)

Elevado consumo energético en calefacción y refrigeración, lo que significa un importante gasto mensual lo que se denomina una alta Hipoteca Energética de por vida.

Excesivos gastos en mantenimiento de la vivienda que incluye fachadas, cubiertas, instalaciones, etc.

Habitaciones oscuras, deslumbradas por el sol, lo que implica incomodidad y mayor gasto en iluminación.

Paredes mal aisladas, ventanas no eficientes, lo que puede originar problemas de condensación interior y moho en las superficies interiores de la vivienda.

Edificación y procesos constructivos con un alto impacto y costo ambiental

Existen muchos más cuestiones y problemas que pueden surgir cuando el diseño de la vivienda ha sido realizado en base solamente a criterios estéticos y económicos

Es imprescindible mantener una visión global y contextual que incluya aspectos de ahorro energético, calidad del aire interior, uso de materiales sostenibles y saludables.

La “casa que ahorra” o vivienda sostenible está diseñada bajo criterios de alta eficiencia energética y sostenibilidad, lo que da como resultado una vivienda de altas prestaciones térmicas y acústicas.

Asegurando esto, un espacio mucho más confortable y una mejor calidad de vida para todos los miembros de la familia.

Para lograr esto con éxito, se considera imprescindible definir estrategias de diseño basándose en criterios de sostenibilidad y alta eficiencia energética desde el inicio del proceso de diseño.

La arquitectura ha evolucionado a lo largo de los siglos, dando como resultado infinidad de estilos y lenguajes arquitectónicos.

Ahora se está en un momento crucial, en la era del cambio climático y la escasez de recursos, por esta razón, el diseño arquitectónico contener en su ADN altos valores de sostenibilidad y eficiencia energética.

La energía, el agua y los recursos naturales son limitados y cada vez más escasos, la tendencia es a que cada vez sean más caros y difíciles de obtener o producir.

Una vivienda sostenible y altamente eficiente es mucho más económica a mediano y largo plazo, que otra que no lo es, debido a que se reducen a valores mínimos los gastos de mantenimiento y consumo energético en el futuro.

Tips y Estrategias de diseño para la Casa que Ahorra

A continuación, se detallarán algunas estrategias que se consideran fundamentales para lograr un diseño sostenible y de alta eficiencia energética.

El lugar y la cultura El diseño debe formar parte del lugar y de su entorno, adaptándose a las condicionantes climáticas, físicas y culturales.

Diseñar siguiendo estrategias bioclimáticas como son la orientación, la protección solar, la ventilación e iluminación natural, etc.

El valor Arquitectura Vernácula como fuente de inspiración y análisis hacia una redefinición de las estrategias del diseño sostenible basado en la cultura popular y el conocimiento ancestral del lugar.

“Creo que los edificios deberían imitar los ecosistemas ecológicos.” Ken Yeang

El diseño sostenible y de alta eficiencia energética

El sistema constructivo elegido debe tender a optimizar el uso de materiales y procesos productivos cíclicos e infinitos, incentivando el uso de productos con un largo el ciclo de vida y baja huella de carbono.

Envolvente térmica muy aislante, que incluye, paredes, cubiertas y carpinterías.

Calidad en la ejecución de los detalles de la obra, logrando de esta forma una alta hermeticidad de la envolvente térmica.

El sistema de ventilación con recuperación de calor, optimiza la calidad del aire interior, mejorando las condiciones de salud interior y ahorrando más del 90 % de la energía transportada por el aire de ventilación.

Aprovechamiento de los recursos naturales Energías renovables: Integrar en el diseño el uso de fuentes de Energías Renovables en una vivienda de alta eficiencia energética es muy recomendable y rentable,

En este sentido, una vivienda eficiente exige una muy baja inversión en relación con los beneficios que ofrece, con la posibilidad de lograr el autoconsumo.

Reutilización de aguas pluviales y grises residuales: diseñar un sistema de recolección de aguas pluviales y aguas grises proveniente duchas y lavabos.

Por esto, una CASA que AHORRA es una decisión muy inteligente y rentable desde aspectos como el económico y la calidad de vida.

