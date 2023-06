Bienestar íntimo de la mano de la Clínica Jaime I de Catarroja y su servicio de láser ginecológico

La salud ginecológica es un aspecto que cada vez gana mayor relevancia entre las mujeres españolas que, como consecuencia de los partos, pueden estar expuestas a molestias en las relaciones íntimas o incontinencias urinarias y padecer los efectos indeseables de la menopausia con la temida sequedad vaginal.

Recientemente, la demanda de rejuvenecimientos vaginales ha incrementado mucho en el país, no solo para fines estéticos, sino también para corregir problemas funcionales.

En este sentido, la Clínica Jaime I de Catarroja a través del procedimiento con láser ginecológico, garantiza devolverle a la mujer la funcionalidad y la salud de su zona genital.

Bienestar íntimo y reconstrucción genital gracias al láser ginecológico A medida que transcurre el tiempo, el cuerpo cambia por causa de embarazos, partos, cambios hormonales, algunos tratamientos oncológicos que ocasionan déficit de estrógenos, el aumento o descenso brusco de peso y, sobre todo, con el inexorable envejecimiento natural y la llegada de la menopausia.

Estas alteraciones generan que las fibras de colágeno que componen el tejido vaginal se estiren y puedan derivar en una disminución progresiva del tono muscular y la elasticidad del área genital de la mujer e incluso producir irritación y sequedad.

Este cuadro a partir de los 35 o 40 años comienza a incidir directamente sobre la calidad de vida, la autoestima y las sensaciones sexuales que experimentan las mujeres.

Dentro de este contexto, el equipo de Ginecología y Obstetricia que integra la Clínica Jaime I de Catarroja (Valencia) asegura una atención profesional personalizada con base en modernas técnicas de tratamientos funcionales o estéticos para la salud reproductiva y genital de las pacientes.

Uno de los procedimientos de rejuvenecimiento vaginal que ofrece el establecimiento sanitario de Valencia consiste en sesiones donde por intermedio del láser ginecológico se emiten ondas electromagnéticas que generan calor y permiten reactivar las fibras de colágeno, elastina, fibroblastos y mejorar la elasticidad del órgano íntimo femenino.

La técnica de reconstrucción genital es indolora y mínimamente invasiva, no tiene efectos colaterales y las recuperaciones demandan un tiempo mucho menor que la de los métodos quirúrgicos tradicionales.

De esta manera, el rejuvenecimiento de la zona íntima no implica solo un mero cambio estético, ya que le permite a la mujer recuperar la funcionalidad que se va limitando con los años y que repercute tanto en su calidad de vida como en las relaciones de pareja.

Un amplio servicio en ginecología, obstetricia y otras especialidades Los ginecólogos expertos de la clínica privada valenciana emplean las técnicas más modernas para tratar las diversas enfermedades del aparato reproductor de la mujer; útero, vagina y ovarios, y patologías asociadas a la mama.

La salud reproductiva también forma parte de la agenda médica del equipo multidisciplinar que se encarga de la paciente en todo su periodo fértil, ya sea embarazo, parto y puerperio.

El servicio de medicina integral que ofrece la Clínica Jaime I de Catarroja incluye traumatología, odontología, cardiología, dermatología, pruebas diagnósticas, oftalmología, psicología, medicina deportiva y otras especialidades orientadas a aportar soluciones eficaces a los problemas de salud.