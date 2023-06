La promoción de la salud y el bienestar a través del descanso de calidad es uno de los pilares de Morfeo

Tener un sueño reparador es una de las garantías de buena salud física y mental. Para ello, es indispensable contar con productos de descanso como colchones, almohadas, canapés y ropa de cama, fabricados con los más altos estándares de ergonomía y calidad, como los que ofrece la marca Morfeo para el mercado español. Como una de las firmas líderes del sector, Morfeo promueve la salud y el bienestar a través del descanso de calidad, con el desarrollo de productos innovadores que permiten una vida productiva y equilibrada a personas de todas las edades.

La importancia de dormir bien Las fases de sueño ocupan un tercio de la vida del ser humano y es indispensable para regenerar del desgaste diario los sistemas inmunológicos, hormonal y metabólico. En su página web, la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (Semal), asegura que “solamente aquellas personas que descansan lo suficiente se mantienen física y psicológicamente sanas, ya que en este período el organismo recupera y procesa información valiosa que posiblemente relegó durante la vigilia”.

La organización también cita al doctor Juan Pareja, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón, de Madrid, quien afirma: "El sueño es esencial para el aprendizaje, la memoria, el mantenimiento de los circuitos neuronales y la metabolización de algunos valores agotados mientras estábamos despiertos”.

Como uno de los muchos clientes satisfechos, el futbolista Carlos Clerk, asegura: “El descanso es una parte esencial en mi entrenamiento y desde que duermo en Morfeo he notado la diferencia. Me encantan sus colchones y el resto de productos. Siempre lo recomiendo en mi equipo”.

Tecnología y calidad Los colchones Morfeo son los protagonistas indiscutibles del mundo del descanso. Están diseñados con la más avanzada tecnología y la mejor calidad para brindar una experiencia de descanso inigualable. Morfeo ofrece características únicas que cautivarán y garantizan un sueño reparador.

Sumergirse en el lujo y la comodidad de sus colchones, confeccionados con viscoelástica de alta calidad. Además, incorporan sistemas de ventilación inteligente con micromuelles ensacados para asegurar una circulación óptima del aire mientras se descansa. Están comprometidos con el bienestar, por eso utilizan materiales hipoalergénicos y antiácaros, todos provenientes de fuentes ecológicas y sostenibles.

Sus colchones Morfeo se destacan por su riguroso estándar de calidad. Disponen de tres variedades para elegir la que mejor se adapte a las necesidades: Morfeo Híbrido Altus, Morfeo Híbrido y Morfeo Lite. Cada uno de ellos ofrece distintos grados de firmeza y termoregulación, pero todos comparten la capacidad de aliviar la presión del cuerpo, mejorar la circulación sanguínea y brindar un confort excepcional a la columna vertebral.

En Morfeo se enorgullecen de decir que todos sus productos están elaborados íntegramente en España. Utilizan materiales naturales de la más alta calidad, como algodón percal de 200 hilos, lino y fibras de bambú provenientes de agriculturas sostenibles. Además, sus tintes cuentan con certificaciones de bajo impacto, como OEKO-TEX y GOTS, para disfrutar de un descanso saludable y respetuoso con el medio ambiente.

No solo se dedican a fabricar los mejores colchones y accesorios para dormir, sino que también ofrecen un asesoramiento personalizado. Ya sea a particulares o profesionales del mundo del diseño, la decoración o la hotelería, en Morfeo se encargan de ayudarlos.

¡Experimentar un descanso de ensueño con Morfeo, una de las marcas líderes en el mercado de colchones!