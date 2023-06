Madrid acoge la V Edición del CX & Ecommerce Technologies Summit el próximo 27 de junio

Foreo, Adidas, Leroy Merlin, ECI y Miravia entre las empresas líderes que participarán en el evento. Más de 50 profesionales de primer nivel y marcas de referencia se dan cita en el evento anual líder en el sector El CX & E-commerce Technologies Summit, evento referente para la industria del comercio electrónico, organizado por Urban Event Marketing Agency, está de vuelta en formato 100% presencial. Más de 200 profesionales se darán cita el próximo 27 de junio en la Sala Truss de Madrid en un encuentro que tiene como objetivo inspirar, educar, impulsar y conectar una industria cada vez más en auge, en constante crecimiento y adaptación.

De hecho, según el último estudio realizado por Juniper Research, para 2025 el comercio online representará el 25% de todas las ventas totales en el sector minorista, lo que significa que una de cada cuatro compras se realizará a través de Internet. Además, se estima que en 2024 el volumen de ventas a nivel mundial por este canal alcance los 6,5 billones de dólares.

Ante este contexto, la V edición del CX & E-commerce Technologies Summit se convierte en una cita ineludible para conocer los retos de la industria, las últimas tendencias, casos de éxito y best practices que servirán a los negocios para alcanzar la excelencia en la atención al cliente y reforzar la relación con el consumidor. El encuentro, que tendrá lugar entre las 9:00 y las 18:30 horas dará comienzo de la manode Marisol Menéndez, CEO y fundadora de Bilakatu y líder en Women in Tech Spain ycon la gala de entrega de los Spain Ecommerce Awards 2023. Unos premios que pretenden reconocer cada año el compromiso, la creatividad y la pasión de empresas, startups y personas que mejoran, con su contribución en innovación, el sector E-commerce.

Las Keynote Sessions irán a cargo de Julie Droulers, Digital Marketing and E-commerce Expert, que abarcará las posibilidades infinitas que ofrece el comercio online y cuáles son los elementos imprescindibles para hacer que una experiencia de compra sea memorable; y de Ricardo Tayar López, CEO y fundador en Flat 101, que hablará sobre las claves que una empresa debe tener en cuenta para que un negocio funcione.

En el Meet the Digital Chiefs, Cristina López Pancorbo, Specialist E-commerce Director en El Corte Inglés, moderará un encuentro en el que Isabel Calderón, Senior Manager Digital Partner en Adidas; Verónica López Burgos, Digital Consultant y Fernando Herranz, Director de Experiencia Digital y ECommerce en Leroy Merlin debatirán sobre los retos del negocio omnicanal.

Miravia, Oney y Bizum también estarán presentes en esta V edición del CX & E-commerce Technologies Summit para hablar de "Tendencias y oportunidades en métodos de pago" de la mano de Julián Martín Capote, Head of Payments and Finance Partnerships de Miravia; Alicia Fernández Sarrió, Analista Desarrollo de Negocio de Bizum y Alexandre Lima, Chief Marketing & Data Officeren Oney España.

"El futuro del comercio digital y las últimas tendencias en E-commerce" y "Omnicanalidad, estrategias, tecnologías y la última milla" serán los dos paneles de expertos en los que participarán Beatriz Calzada, Head of Performance Marketing en Nationale Nederlanden; Marta Panera, Head of Marketing & Communications en Foreo; Carolina Agudo, Marketing and Ecommerce Director Europe en Sigma Alimentos; Enrique Alonso, Project Manager en Geotelecom; Federica Miselli, Global Digital Business Director en AWWG; Penélope Fernández Calle, Digital Customer Manager at WiZink Bank y Ángela Benavent Pérez, Head of Marketing Ops and New Channels en Holaluz.

Además, también estarán presentes en la jornada Pedro Luis Díez Orzas, CEO de Linguaserve; Beatriz Fernández Alonso, Customer Experience Manager en Stratesys; Jorge Arias Izquierdo, CEO en Geotelecom; José Ramón Padrón García, Country Manager en SiteGround España; Xavier Idevik, CMO en DonDominio; Francisco Cañadas, Business Director de D2C E-commerce - división de WIM Group Company; Hao XU, Product Manager de Clever Ads y Dori López Nieves, CEO en Innova Digital Export.

