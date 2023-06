Adelantar las vacaciones con este protector solar que pone cara de verano de forma inmediata

Protección solar SPF50 para los planes al sol y un efecto buena cara a prueba de selfies y quemaduras. Esta crema solar de la marca de cosmética masculina Siwon incluye todo lo necesario para empezar el verano atrayendo miradas y no rojeces.

La cara no miente: el verano ha venido para quedarse Las personas no pueden esconderlo: se alargan los días, los planes al aire libre, las subidas de temperatura y les cambia la cara. Se ven más morenas, más radiantes, más guapas…

Pero no se puede estrenar la temporada estival sin preparar la piel para las oleadas de sol que vendrán (y no solo de sombrillas vive el hombre).

Ya sea en la playa, en la montaña o en una terraza con amigos, si el plan es lucir buena cara hasta la vuelta de las vacaciones y más allá, Handsomefyer Sun es la crema solar de Siwon, la marca española de cosmética masculina que acompañará a los consumidores este verano vayan donde vayan.

El "todo-en-uno" para el cuidado facial en verano Con las altas temperaturas y la exposición solar, también llegan las quemaduras, la sequedad, los brillos, el envejecimiento prematuro, las manchas…

En esta época, más que nunca, es imprescindible seguir una rutina de cuidado facial que cubra todas las necesidades de la piel. Pero ¿y si se pudiera tenerlo todo en un único producto? Protector, perfeccionador, hidratante…

Con Handsomefyer Sun se cuenta con un "todo-en-uno" que combina protector SPF50 para proteger la piel y efecto perfeccionador para ponerse guapo como si se llevara un filtro de Instagram incorporado. Y eso es solo el principio.

Mejorar el aspecto al instante, y a la larga Los que ya lo han probado no se andan con rodeos: “Te cambia la cara en un segundo, te protege contra el sol sin dejarte brillos y encima huele fenomenal… ¿está el genio de la lámpara dentro del Handsomefyer Sun?”.

Gracias a la tecnología de micropartículas que se disuelven al contacto con la piel para copiar su color, Handsomefyer Sun es capaz de ocultar ojeras, arruguitas, pequeños granitos e imperfecciones en cuestión de segundos.

Además, este cóctel veraniego va cargado de activos (como la niacinamida, el aloe vera o el ginseng) que mantienen el rostro hidratado durante todo el día, a la vez que retrasan la aparición de arruguitas, granos y manchas en la piel con el uso continuado.

Protección a prueba de quemaduras y selfies Handsomefyer Sun combina protectores físicos y químicos para proteger tanto a los que se queman con facilidad como a los más adictos a tomar el sol.

El resultado es un SPF50 de amplio espectro (UVA+UVB) que muchos se querrán llevar consigo a cualquier parte, los días de playa o piscina o a un simple paseo por la ciudad. A diferencia de otros protectores comerciales, la textura es muy ligera, se absorbe al momento y no deja la cara blanca cuando se aplica, sino que copia y mejora el color natural.

En palabras de uno de los usuarios de Siwon: “Me unifica la tez y reduce los poros. Pero además, la protección 50 es mi aliada perfecta para los días de playa”.

Cuidar de la piel sin fastidiar al resto del planeta Siwon demuestra que se puede hacer cosmética para que las personas se sientan bien con su aspecto sin generar impactos negativos innecesarios en el medioambiente.

Por eso, Handsomefyer Sun está testado dermatológicamente para todo tipo de pieles, no lleva parabenos, sulfatos, siliconas, es cruelty free y apto para vegetarianos y veganos… Y, por si fuera poco, los filtros que utilizan son respetuosos con la fauna marina y corales, por lo que los usuarios pueden zambullirse en el mar sin preocupaciones.

Así comparte su experiencia otro usuario de la marca: “Tengo dermatitis y siempre he estado probando mil cremas, productos específicos… pero nada, era desesperante. Desde que uso Siwon Handsomefyer Sun, la cosa ha cambiado radicalmente. Funciona desde la primera aplicación, y con el tiempo mejora una barbaridad el estado de la piel. Es la primera vez que la uso, pero ya soy un fan incondicional”.

La combinación perfecta para prolongar el bronceado Aunque el protector es un imprescindible todos los días del año, no es suficiente en épocas de mucha exposición solar: la piel necesita fórmulas ligeras que la hidraten, nutran y calmen. Y para eso, no hay nada mejor que un buen aftersun, como Melonizer de la misma marca.

Melonizer prolonga el bronceado hasta el doble de tiempo, acelera la reparación de la piel, calma las quemaduras… Y gracias a su aroma a melón y sandía, su efecto refrescante y su textura ligera tipo gel, este aftersun garantiza unos momentos de disfrute extra después de los planes al sol.

Así que los que quieran lograr un moreno más duradero y saludable, pueden combinar Handsomefyer Sun con Melonizer para llevar la esencia del verano en la piel y que se noten las vacaciones en la cara.