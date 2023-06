Eneryou ayuda a ahorrar en la factura de gas natural de las empresas

No gastar más de la cuenta en suministros es una de las reglas fundamentales para toda empresa que quiera obtener el máximo beneficio por su actividad. Implementar medidas para ahorrar en la factura de gas es uno de los factores determinantes para conseguir este objetivo.

Desde Eneryou, ayudan a las organizaciones a reducir sus tarifas al mínimo. Se trata de una comercializadora de gas natural que ofrece excelentes tarifas a los autónomos, pymes y empresas. Adicionalmente, cuenta con un equipo de expertos que ofrecen asesoría para implementar medidas que ayuden a mantener las finanzas.

Motivos por los que se paga de más en una factura de gas Pueden presentarse casos en los que la empresa esté pagando de más por su servicio de gas. Entre las causas más habituales de este problema, se encuentra no contar con un buen aislamiento. Si hay corrientes de aire, el calor puede escaparse, obligando así a la calefacción a trabajar más para mantener en el interior del edificio la temperatura deseada. En consecuencia, aumenta el consumo de gas.

Otro factor importante es la falta de mantenimiento. Cuando un sistema de calefacción no funciona de forma correcta o el circuito no está limpio, el gas se consume de forma ineficiente. Hecho que se ve reflejado en el aumento de la factura de gas a pagar.

El escape de gas por las tuberías también puede aumentar los costes en esta partida económica, además de resultar muy peligroso para la salud. Por lo tanto, es necesario realizar inspecciones periódicas para asegurarse de la ausencia de fugas.

Un último aspecto puede ser el mal uso de termostatos. Si no se configuran correctamente, la empresa podría estar pagando mucho más de lo necesario. Por este motivo, conviene asegurarse de que estén programados según los horarios y las necesidades específicas del negocio.

Eneryou ayuda a las empresas a ahorrar Desde Eneryou, tienen como objetivo ayudar a las empresas a disminuir su importe mensual en facturas de gas. Para ello, su equipo de especialistas en este sector se encarga de realizar un estudio completo a las instalaciones, sin coste alguno ni ningún tipo de compromiso. La finalidad de esto es determinar si hay algún desajuste que esté ocasionando un gasto adicional de gas.

Pero la actividad central de esta firma se basa en proveer gas natural a una excelente tarifa, ajustándose a las necesidades de cada negocio.

Para las pymes, ponen a disposición gas RL.3 y RL.4; en el caso de las industrias, residencias, centros de salud, oficinas y centros educativos, ofrecen gas RL.5 y RL.6.

Contratando los servicios de Eneryou, es posible ahorrar hasta un 30 % en la factura de gas natural. Pueden ser contactados por medio de su sitio web o por llamadas; uno de sus asesores se encargará de estudiar la situación de cada empresa de forma personalizada para ofrecer el plan mejor ajustado a sus necesidades.