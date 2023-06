MicroVision anuncia la retirada de la oferta pública de acciones ordinarias

El Consejero Delegado, Sumit Sharma, comentó que para lograr el mejor valor para los accionistas, habían decidido retirar la oferta pública de acciones ordinarias que se habían anunciado con anterioridad MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en tecnología lidar automotriz de estado sólido basada en MEMS y soluciones ADAS, anunció hoy que, debido a la volatilidad del mercado, ha retirado su propuesta de oferta pública de acciones de sus acciones ordinarias.

"En aras de lograr el mejor valor para nuestros accionistas, hemos decidido retirar nuestra oferta pública de acciones ordinarias anunciada previamente", declaró Sumit Sharma, Consejero Delegado. "Estábamos satisfechos con el interés mostrado en la historia de MicroVision, pero dada la volatilidad del mercado y la reciente evolución del precio de las acciones, tenemos la intención de explorar otras oportunidades de obtención de capital centradas en el valor para el accionista. Agradecemos el continuo apoyo de nuestra base de accionistas, como se demostró en nuestra Junta Anual de Accionistas el mes pasado".

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores objeto de la oferta, ni se procederá a la venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

