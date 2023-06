Dar un toque de color y brillo a la piel para este verano con el aceite corporal iluminador de Equivalenza

Con la llegada del verano, se disfrutan los paseos al aire libre, baños de sol y looks playeros que dejan la piel al descubierto. En este escenario, todos desean lucir una piel suave, luminosa e hidratada para deslumbrar durante la temporada estival.

Para lograrlo, no hay nada mejor que el aceite iluminador corporal de Equivalenza, un producto que ofrece un brillo notable y un efecto hidratante profundo en la piel.

Un producto ideal para realzar el bronceado y lucir una piel sedosa y resplandeciente durante el verano Este aceite corporal iluminador es ideal para lucir una piel sedosa, hidratada y radiante durante todo el verano. Con más de un 80 % de ingredientes naturales, su efectividad ha sido comprobada en estudios clínicos supervisados por dermatólogos. Su fórmula combina las propiedades nutritivas de ingredientes como los aceites vegetales de macadamia, la hierba de la pradera, la vitamina C y el aceite de granada orgánico.

Gracias a esta cuidada selección de componentes, este aceite ligero tiene una textura muy agradable, no deja sensación grasa y se absorbe rápidamente. Además, es apto para todo tipo de pieles y sus beneficios se hacen visibles en cualquier área del cuerpo.

Su fórmula también incluye microperlas para un efecto brillo que aportan luminosidad a la piel y realzan el bronceado. Estas pequeñas perlas resplandecientes permiten destacar la belleza de áreas como brazos, piernas y escote y de todas las partes del cuerpo de las que se quiera presumir en verano. Además, con tan solo una gota de este aceite iluminador corporal altamente eficaz, se puede cubrir generosamente una amplia superficie de la piel, aprovechando al máximo el producto.

Equivalenza: calidad y sostenibilidad en la industria cosmética El aceite iluminador corporal es solo una muestra de las múltiples fórmulas únicas que ofrece Equivalenza, una marca reconocida en la industria cosmética por sus productos originales y la excelente relación calidad-precio que brinda. Su enfoque se centra en proporcionar resultados rápidos, visibles y satisfactorios a precios accesibles.

Pero eso no es todo. Equivalenza también apuesta por la sostenibilidad en su modelo de producción. Para ello, reducen los residuos en el empaquetado de sus productos y fomentan el rellenado de sus diferentes artículos, lo que permite ahorrar hasta un 90 % de residuos plásticos.

Desde 2017, han logrado reutilizar más de 5,3 millones de frascos de perfumes y aceites, lo que equivale a un ahorro de 635 toneladas de vidrio y una significativa reducción de desechos plásticos. Además, ninguno de sus productos se testa en animales y gran parte de sus fórmulas son aptas para veganos, incluido su aceite corporal iluminador. Con Equivalenza, no solo se obtienen productos de alta calidad para cuidarse, sino que también se contribuye al cuidado del medioambiente mientras. Equivalenza permite disfrutar de un verano radiante con la piel perfecta.