Entrevista a D. Ángel González, director de Peritecnia Peritos Judiciales, sobre el peritaje judicial de violencia de género digital.

¿Podría explicar qué es la violencia de género digital y por qué es tan importante abordar este problema en la sociedad actual?

D. Ángel González explica, que la violencia de género digital se refiere a los actos de violencia y acoso que se cometen a través de las tecnologías de la información y las redes sociales, dirigidos específicamente hacia mujeres y los menores de edad. Este tipo de violencia se manifiesta de diversas formas, como el ciberacoso, la difusión no consensuada de imágenes íntimas y el control coercitivo en el entorno digital. Es de suma importancia abordar este problema en la sociedad actual, ya que el avance tecnológico ha ampliado las posibilidades de agresión y supone una violación de los derechos fundamentales de las víctimas.

En muchos casos, prosigue D. Ángel, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de violencia de género digital y menores es que en la mayoría de los casos el menor no es consciente de que está siendo víctima de ello. Se normalizan comportamientos como el control a través de las redes sociales y se tiende a interpretar como un signo de amor. Nada más lejos de la realidad, Internet se ha convertido en el mayor elemento de control para el maltratador.

¿Cuál es su papel y cómo puede contribuir a la protección de los derechos de las víctimas?

Nuestro gabinete pericial cuenta con peritos judiciales expertos en Violencia de Género, que desempeñan un papel fundamental en estos casos. Su labor consiste en recopilar, analizar y valorar las pruebas digitales para determinar la existencia de la violencia de género digital y sus consecuencias. Utilizando técnicas forenses especializadas, el perito judicial se puede apoyar también en el trabajo realizado por el perito informático, quien puede identificar los rastros y evidencias digitales que respalden las denuncias de las víctimas. Ambos, además, brindan apoyo técnico y asesoramiento a los profesionales jurídicos y a los propios tribunales para que tomen decisiones informadas en relación con estos delitos.

¿Puedes enumerar ejemplos reales en los que Peritecnia ha participado y ha sido determinante en la lucha contra la Violencia de Género Digital?

D. Ángel González detalla algunos casos en los que Peritecnia ha trabajado, y donde las víctimas han sufrido violencia de género digital. En uno de ellos, participamos en la identificación y análisis forense de mensajes de acoso y amenazas que una víctima recibía a través de redes sociales y correos electrónicos. Nuestros peritos examinaron minuciosamente los elementos digitales, incluyendo metadatos, direcciones IP y huellas digitales, para rastrear la identidad del agresor. Gracias a nuestro informe pericial y a las pruebas presentadas, se logró demostrar la autoría del acoso y se tomaron medidas legales para proteger a la víctima.

En otro caso, colaboramos en la recopilación y análisis de imágenes íntimas no consentidas que habían sido difundidas en diferentes plataformas digitales. Nuestros expertos en informática forense trabajaron en la identificación de los canales de difusión, la verificación de la autenticidad de las imágenes y la recolección de evidencias digitales relevantes. Estas pruebas fueron fundamentales para respaldar la denuncia de la víctima y se logró llevar ante la justicia a los responsables de la difusión no consensuada de material íntimo en las redes sociales y webs de contacto.

Peritecnia: expertos en el peritaje judicial de violencia de género digital que marca la diferencia Peritecnia es una de las empresas líderes en el peritaje judicial de violencia de género digital. Cuentan con un equipo de peritos altamente especializados en informática forense, psicología y derecho, que colaboran estrechamente para abordar cada caso de manera integral. El enfoque se basa en la empatía, la sensibilidad hacia las víctimas y la rigurosidad científica en la recolección y análisis de pruebas digitales.

Además, su equipo de peritos judiciales se mantiene actualizado con las últimas tendencias y herramientas tecnológicas para enfrentar los desafíos cambiantes de la violencia de género digital. Trabajando en estrecha colaboración con profesionales jurídicos, organismos gubernamentales y organizaciones especializadas para promover la conciencia y la prevención de este tipo de violencia.