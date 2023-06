La experiencia de Aluvidal muestra que las mosquiteras reforzadas son las aliadas perfectas para el verano

Los expertos de Aluvidal, carpintería de aluminio, explican a detalle los beneficios de instalar mosquiteras reforzadas para el verano Las mosquiteras reforzadas permiten sobre todo proteger a las personas de mosquitos, avispas, moscas y otros insectos, pero a su vez ofrecen una larga lista de beneficios como el aumento de la privacidad y seguridad, evitando además el paso de agentes contaminantes como polvo y polen y manteniendo fresca el área donde están instaladas.



En Aluvidal, carpintería de aluminio en Zaragoza, son expertos en la instalación de mosquiteras reforzadas y utilizan aluminio de alta calidad para que tengan un desempeño óptimo y resulten una inversión duradera y altamente eficaz.

En una mosquitera reforzada se recomienda que tenga unos 285 agujeros por pulgada cuadrada, para mantener hasta el más diminuto insecto fuera del hogar u oficina, y a su vez sea respirable. Estas también vienen fabricadas en materiales como tela sintética, algodón, fibra de vidrio, sin embargo, las mejores resultan ser las fabricadas y reforzadas en aluminio por las características mencionadas a continuación:

Su material, el aluminio, es altamente anticorrosivo, por lo que hace que las mosquiteras de este material serán realmente duraderas.

Resiste a las elevadas temperaturas de verano y al fuego, no se abomba.

Mantiene la visibilidad de dentro hacia fuera, pero no al revés, por lo que mejora la privacidad y aumenta la seguridad.

Mantiene el aire en circulación en los espacios. Entre otros de los grandes beneficios que vale la pena destacar está el ser modernas y poco invasivas, por lo que los lugares con un estilo minimalista podrán usarlas sin preocuparse por estropear la estética. Además, son una herramienta perfecta para hogares que tienen niños pequeños o mascotas, sirviendo como una barrera de protección en ventanas, puertas y balcones.

Además, ayudan a ahorrar en las facturas de electricidad al evitar el uso excesivo de aires acondicionados y ventiladores en el desesperante calor de verano. Igualmente, al cambiar de temporada de año y no necesitarse se pueden retirar y guardar hasta la próxima estación.

Por último, su mantenimiento es sin duda un gran punto a favor, ya que solo con agua, jabón y una esponja o cepillo, se puede llevar a cabo su limpieza rutinaria para eliminar el polvo y otras suciedades atrapadas en los diminutos agujeros. Estas quedarán como nuevas en cuestión de minutos.

Todos estos detalles mencionados, se encuentran presentes en las mosquiteras reforzadas instaladas por el equipo de especialistas de Aluvidal, convirtiéndose en una gran opción para todo tipo de ambiente, garantizando un producto resistente al paso del tiempo al contar con certificado lacado al horno QUALICOAT y estar fabricadas en España.