La novela 'El último morisco', ahora en versión audiolibro

Tras el éxito de la novela del escritor Diego Ramos, la obra cuenta con esta nueva versión para deleitar a todos los lectores con este nuevo sistema de "lectura" Después de ocho meses desde la publicación de 'El último morisco', su autor, Diego Ramos, ha dado un paso más allá y lanza la versión de audiolibro en castellano de su obra.

El éxito comercial de esta novela histórica, ambientada en el siglo XVI y que recorre las aventuras del cristiano nuevo Khalil y el catalán Dídac en su camino hacia la supervivencia y la búsqueda de sus sueños durante la sublevación de las Alpujarras, ha impulsado al escritor a colaborar con la empresa española AllVoices para poner en marcha este proyecto.

Al frente de la narración, que cuenta con 15 horas de duración, se ha puesto Antonio Albenójar. Este locutor de radio en programas musicales y director y actor de doblaje, con más de 35 años de experiencia en el sector, ha sido el encargado de darle voz a los personajes y sumergir a los lectores oralmente en la emotiva historia del autor. El locutor opina lo siguiente sobre esta experiencia:

"He tenido el placer de leer la versión para audiolibro de la novela de Diego Ramos "El último morisco". A pesar de no haber sido fácil, es una novela larga con muchos personajes, he disfrutado mucho interpretando todos esos personajes, tratando de poner un poco de piel en esta historia, y poniendo voz al narrador de esta aventura vital, fiel reflejo de lo que sucedía en España en aquellos siglos. Al mismo tiempo resulta conmovedor darse cuenta de que los hechos relatados tienen aún hoy en día mucha vigencia. Un caleidoscopio de culturas y tradiciones que han ido conformado el carácter del pueblo español y del que debemos todavía hoy sacar muchas conclusiones… para no repetir nuestros errores pasados".

La amplia trayectoria profesional de Antonio Abenójar no ha dejado indiferente al propio Diego Ramos, que elogia de esta manera al actor:

"Soy muy exigente y hasta que no oí las primeras frases temía que la narración no estuviera a la altura de las expectativas de los lectores. Sin embargo, Antonio ha conseguido trasmitir la profundidad de la historia y el ambiente de la época. Su interpretación ha sido muy fiel a la idea que me hacía del carácter de los personajes".

Actualmente, el audiolibro está siendo uno de los grandes fenómenos en España. Un 34 % de los españoles ha escuchado uno alguna vez, y el número de los que se ha aficionado a esta práctica se ha duplicado en los últimos años.

La constante demanda en este mercado ha incrementado el catálogo de muchas plataformas que buscan encontrar en el suyo uno competitivo, con novedades variadas y grandes títulos.

De esta manera, Diego Ramos hace accesible su novela para todo el público, solventando así las problemáticas que puedan tener aquellas personas que quieran leerlo y que no hayan podido hasta el momento, como la falta de visión o de tiempo.

"Veo el audiolibro como un complemento de las versiones de papel o digital. Aunque inicialmente quise acercar mi obra a las personas con dificultades de visión, pronto descubrí que muchos usuarios escuchan los audios mientras viajan, hacen ejercicio o realizan alguna tarea doméstica".

'El último morisco' ya está disponible en distintas plataformas y tiendas online, como Amazon, Spotify, Apple Books o Google Play, entre otras. Sin duda, una oportunidad perfecta para asomarse a una historia que ya ha conquistado a muchos lectores.