Detectar las intolerancias alimentarias y mejorar la salud con VitalTrain

Mantener una alimentación rica y balanceada es una necesidad para cualquier persona, en especial para quienes tienen condiciones físicas específicas, como la obesidad, y para quienes realizan deportes y actividades físicas. Sin embargo, no todos los alimentos son ideales para todos, por lo que es imprescindible conocer qué tipo de comida es la adecuada para la alimentación, y qué tipo hace daño. Para ello, el centro de entrenamiento personal VitalTrain ofrece un test de intolerancias alimentarias con el que se pueden detectar alergias e intolerancias frente a diferentes alimentos.

Un estudio profesional para detectar intolerancias alimentarias, en VitalTrain VitalTrain se encuentra debidamente registrado como un Centro sanitario polivalente, bajo el N.º de registro 22433, con lo cual está legalmente autorizado para realizar este tipo de pruebas. Gracias a este test de intolerancias alimentarias, las personas pueden conocer en poco tiempo los alimentos que no deberían consumir, basado en un estudio realizado por los profesionales del centro. Con un pinchazo en el dedo, se extrae una muestra de sangre que servirá de base para realizar este estudio que dura aproximadamente 40 minutos y que logra detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. Este estudio comprende inicialmente un cuestionario sobre hábitos dietéticos del paciente y distintos síntomas, seguido por el test mencionado y finalmente la entrega de los resultados, en los cuales se puede ver la sensibilidad alimentaria frente a 59 tipos de alimentos. Los expertos de VitalTrain recomiendan realizar esta prueba de intolerancias alimentarias especialmente a personas que presenten algún tipo de trastorno gastrointestinal, tal como dolor abdominal, hinchazón, diarrea y constipación. De igual forma, a los que presentan problemas dermatológicos como acné, urticaria y picor, molestias respiratorias como asma y rinitis, obesidad y otras afecciones físicas como artritis, fibromialgia, inflamación articular, etc.

Diferencias entre una intolerancia alimentaria y una alergia alimentaria En muchos casos, las personas detectan que, después de comer ciertos alimentos, su cuerpo experimenta una reacción inusual y lo determinan como una alergia. No obstante, puede tratarse de una intolerancia alimentaria y es de gran importancia conocer la diferencia para cuidar mejor la salud. Las intolerancias alimentarias ocurren cuando el organismo de una persona no es capaz de digerir correctamente cierto alimento, lo cual puede causar una irritación del sistema digestivo. Las alergias alimentarias, en cambio, se producen cuando el sistema inmunitario interpreta que un alimento es un invasor, desencadenando un ataque contra el mismo, liberando ciertas sustancias químicas que, como consecuencia, afectan la salud de diferentes maneras, pudiendo llegar al extremo de un riesgo vital. Por tal razón, es importante conocer si los alimentos producen alergia, sensibilidad o intolerancias alimentarias, y una excelente forma de averiguarlo es por medio del test que ofrece VitalTrain desde su centro en Valencia.

El equipo profesional de este centro de entrenamiento no solo incluye a entrenadores expertos, sino también a dietistas y nutricionistas capacitados para ofrecer un asesoramiento adecuado para cada persona.