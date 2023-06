Asistenza Soluciones, servicios de limpieza y organización para un hogar impecable

La tranquilidad de mantener el hogar o la oficina limpios y ordenados, gracias a la labor de un personal altamente eficiente y responsable, está disponible a través de los servicios de Asistenza Soluciones. La empresa se destaca por cubrir las necesidades de sus clientes, en horarios que se adaptan a su dinámica cotidiana y a las características de cada vivienda. Además del servicio limpieza a domicilio Madrid, la compañía se encarga de la organización de armarios y, en otro ámbito de atención, al cuidado de personas mayores o con necesidades especiales.

Ayuda ideal para mantener el orden y la limpieza Las personas cuyo ritmo de vida no les permite dedicarse a limpiar y ordenar a fondo su hogar cuentan con el equipo de expertos de Asistenza Soluciones para no sumar una preocupación a su día a día. Limpiezas ocasionales o regulares, además de las actividades puntuales de reordenamiento de todo tipo de trasteros, serán tareas ejecutadas con máxima calidad y responsabilidad, sin retrasos ni fallas. La contratación de los servicios de limpieza a domicilio en Madrid se realiza por horas y puede fijarse de manera semanal, quincenal o mensual.

La confiabilidad que ha ganado esta empresa durante su trayectoria obedece a que sus líderes garantizan personal con experiencia, obligatoriamente inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social y con un Seguro de Responsabilidad Civil. Además, la política de la empresa es que siempre acuda el mismo operario a un domicilio, de manera que se vaya adaptando a los requerimientos del cliente.

Armarios y trasteros impecables Cuando el caos se apodera de los armarios o trasteros, sea porque no caben los objetos o están tan desordenados que resulta imposible conseguir cosas, es momento de acudir a Asistenza Soluciones. El servicio de organización de espacios no solo dará nueva imagen y uso a los lugares de almacenamiento, sino que incluye la posibilidad de que el cliente autorice la retirada de objetos o prendas de vestir en desuso para llevarlas a centros de reciclaje o sean donados a ONG de ayuda social.

Otro fuerte de esta compañía de apoyo al hogar es su equipo de profesionales altamente cualificados y con virtudes humanas idóneas para el cuidado de personas dependientes o semi-dependientes. Por otro lado, la empresa también funciona como una agencia de colocación de personal de servicio doméstico para sus clientes.

Todas las ayudas a domicilio se manejan mediante una asesoría permanente, tanto en los procesos administrativos como en la evaluación del desempeño de los asistentes, quienes reciben constantemente cursos de mejoramiento profesional para adaptarse a cada lugar donde laboran. En Asistenza Soluciones, operan bajo la premisa de que “cada familia es única y sus necesidades de cuidado, también”.