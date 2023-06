Las 8 tendencias en calzado que importan este verano y dónde encontrarlas

La popularidad de las zapatillas no es una moda pasajera. Este tipo de calzado se ha convertido en el favorito de un amplio segmento de la población, superando con creces a sus competidores más cercanos. Ya no se limitan a looks deportivos e informales, sino que forman parte de los outfits más sofisticados y nos acompañan incluso a eventos importantes. Según las estadísticas de Google, alrededor de un millón de personas buscan mensualmente zapatillas en la plataforma, lo que es un claro indicador de su triunfo actual.

Por eso, y con la llegada del verano, es el momento de actualizar el armario y dar la bienvenida a las últimas tendencias de moda de calzado masculino. Desde las clásicas zapatillas con suela vintage hasta los estilos más atrevidos con suela track. Este artículo presenta las tendencias más importantes en calzado de verano masculino y donde encontrarlas.

El estilo retro vuelve con fuerza esta temporada, y las zapatillas con suela vintage por las que apuesta la marca Diadora son el ejemplo perfecto. Esta tendencia se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Muchas marcas están lanzando modelos con suelas inspiradas en los diseños de los años 70 y 80, con colores llamativos y texturas distintivas. Esta moda ha revivido el interés en las zapatillas retro y está siendo adoptada por jóvenes y adultos por igual.

La tendencia de suelas track en zapatillas y zapatos clásicos está ganando terreno en la moda actual. Las suelas gruesas y dentadas son ideales para actividades al aire libre y proporcionan una mayor comodidad y durabilidad. Además, muchas marcas están incorporando diseños llamativos y en colores vibrantes en estas suelas para dar un toque moderno y elegante a las zapatillas con la marca española Gaimo, que ha mezclado tejidos como el yute y el ante ofreciendo un aspecto rústico y natural. Otra de las marcas que apuesta por la tendencia track en sus modelos de verano es Mustang, diseñando sandalias que mezclan este tipo de suela con la tendencia más aclamada de 2023, el estilo gorpcore.

La tendencia gorpcore en zapatillas está en auge en la moda actual. Esta tendencia combina el estilo urbano con el uso de materiales resistentes y de alta calidad. Los diseños por los que apuestan marcas internacionales como Teva para esta tendencia suelen ser de colores sobrios y neutros, y están diseñadas para soportar las condiciones más extremas. Esta moda se ha popularizado entre los amantes de la aventura y la naturaleza.

Igual que sucede con cualquier otro tipo de ropa o calzado, dentro de la amplia variedad de opciones disponibles hoy en día, existen algunas sneakers que destacan por encima del resto. El caso más notable son las zapatillas de estilo Adidas Stan Smith, un diseño clásico que ha logrado ganar más seguidores en los últimos años. Según un estudio de OnBuy Costumes, este estilo de zapatillas son las más populares en Instagram. Firmas españolas como Scotta 1985 o Polo Club apuestan por esta silueta con punta redonda y maxi logo. Este diseño es la elección perfecta para aquellos que buscan un estilo más urbano a la par que clásico.

Otra de las tendencias clásicas para este verano en calzado masculino son los mocasines con suela de esparto. Marcas como Vidorreta apuestan por este estilo y diseño, ya que son una opción cómoda y elegante para la temporada estival. Estos mocasines suelen combinar la suave textura del ante con la resistencia del esparto, creando un equilibrio perfecto entre lo informal y lo refinado. Son ideales para completar un look veraniego y cómodo.

Por último, y no menos importante, hay que mencionar esta temporada la tendencia wallabee. Este tipo de zapatos son un clásico del calzado masculino, sobre todo para hombres que buscan un estilo elegante y sofisticado. La firma española Glent, que se caracteriza por realizar zapatos hechos a medida y de manera artesanal, ha apostado por este modelo para su nueva colección ready to wear SS23. Además, estos zapatos tienen una estética única y son muy versátiles para combinar con distintos looks. Son perfectos para conjuntar con pantalones chinos o jeans, camisas o camisetas. Además, su disponibilidad en diferentes colores y materiales, los convierte en una opción ideal para cualquier ocasión.