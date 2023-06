Andes Fashion Week Chile ha sido exitoso

El pasado 27 y 28 de abril, se realizó en Hotel W de Santiago, el Andes Fashion Week Chile, uno de los eventos de moda más importantes de toda América Latina. El evento, que fue un reconocimiento a la destacada trayectoria del diseñador chileno, Rubén Campos, contó también con la destacada participación del famoso Hair Styler& MakeUp artista, Edgardo Navarro.

Navarro fue invitado de manera especial debido a su destacada carrera en el mundo de la belleza capilar. Para la ocasión, el estilista nacional propuso una pasarela llena de glamour y detalles que complementaban a la perfección con los deslumbrantes diseños de Rubén Campos. El trabajo conjunto de ambos artistas marcó una simbiosis perfecta. Con esta elegante sincronía, quedó de manifiesto la importancia de la combinación exacta entre moda y belleza.

Durante el evento, se pudo ver una colección de peinados innovadores y audaces que combinaban la creatividad con las habilidades técnicas. Cada uno de los looks propuestos por Navarro fue pensado y diseñado, especialmente, para resaltar la elegancia propia del estilo que marca los diseños de Campos. Los peinados simples y estructurados, reflejados a través de un estilo minimalista, rescataron la belleza natural de las modelos, entre las que destacó, sin lugar a duda, la actriz Daniela Vega.

Tal como se había anunciado en una conferencia de prensa, Edgardo Navarro y Rubén Campos convocaron a la protagonista de Una Mujer Fantástica para esta fiesta del estilo. La presentadora de los Premios Óscar deslumbró la pasarela luciendo un tomado fresco y natural que hacía recordar, de cierta manera, el estilo elegante de Brigitte Bardot. El estilista apostó por la presencia de Vega para mostrar, al mundo, que la moda ha tenido un giro social muy importante y que, a través de la ruptura de barreras sociales y culturales, ha logrado resaltar la belleza de todas las personas.

Por otra parte, el diseñador español, Custo Barcelona, conocido por su estilo arriesgado y atrevido, brilló con su propuesta de peinados vanguardistas, repleto de colores brillantes y texturas extravagantes. Su equipo técnico dejó muy en claro la importancia de la complementariedad entre vestuario y belleza para lograr resultados asombrosos e impactantes.

En resumidas cuentas, la experiencia que se vivió esos días en Santiago de Chile, no solo fue un honor para los artistas involucrados, sino que también un merecido reconocimiento a su trayectoria. La ovación con la que fue reconocido Edgardo Navarro, tanto de parte del público como de sus colegas del mundo de la belleza, es una muestra de la calidad y profesionalismo con el que enfrenta cada uno de sus proyectos.

El Andes Fashion Week fue un evento mágico en el que la moda y la belleza fueron las estrellas. En esta ocasión, quedó más que demostrado que el trabajo de los artistas no solo debe ser impresionante, sino que también versátil y adaptable a cualquier estilo y personalidad. La colaboración de Edgardo Navarro junto a Rubén Campos, más el intercambio de opiniones con Custo Barcelona, no hicieron más que reafirmar la idea de que el diseño y la belleza deben ir siempre de la mano.