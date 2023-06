Vasomadrid y los envases de aluminio y sus tapas

Los envases de aluminio se caracterizan por ser resistentes y muy útiles a la hora guardar y transportar comida, así como también para servicios de logística alimentaria, postres, catering y todo lo concerniente a la comida para llevar.

Además, estos envases no solo se utilizan para guardar alimentos, sino también para calentar alimentos en el horno, por lo que son una gran alternativa en el momento de hacer pasteles en casa. No obstante, los negocios de comida, también prefieren estos envases, ya que les permiten un fácil manejo y traslado de los alimentos, al ser apilables y muy ligeros.

Uno de los principales comercializadores en España de envases de aluminio y sus tapas, es Vasomadrid, una fábrica y almacén ubicados en la capital española que vende artículos para el empaque y servicio de alimentos, característicos por ser seguros, ecológicos y reciclables.

Vasomadrid y sus soluciones de packaging de alimentos para empresas y particulares Con el propósito de ofrecer soluciones de packaging al sector alimentario, hostelero y de catering. Vasomadrid se fundó en el año 1993, convirtiéndose en uno de los pocos fabricantes en España de gran variedad de artículos para el servicio y envasado de alimentos.

La empresa cuenta con tienda física ubicada en la Calle Ébano, 8 Polígono Industrial de Borox, en Toledo. Sin embargo, ya dispone de una tienda online, donde sus clientes pueden ver su amplio catálogo de productos, como lo son los envases de aluminio y sus tapas, vasos, copas, cubiertos, bandejas y pueden hacer sus pedidos completamente en línea.

Tras varias décadas importando y fabricando estos artículos, se han dado a conocer en el mercado alimentario en todo el país. Donde empresas, particulares y multinacionales eligen a Vasomadrid, por su calidad de productos, los cuales se identifican por ser amigables con el medioambiente y que, sumado a un servicio de entregas nacional e internacional gracias a su propia flota de transporte y agencias, garantizan una buena experiencia de compra.

Sus envases de aluminio y sus tapas Entre la línea de productos de Vasomadrid uno de los más solicitados son sus envases de aluminio y sus tapas. Estos están fabricados en láminas de aluminio altamente resistentes, manteniendo en óptimas condiciones y temperatura los alimentos previamente envasados, sin alterar su sabor.

Además, estos productos para envasar están diseñados para calentar la comida en el horno y son ideales para aquellas empresas que distribuyen comidas a domicilio, puestos ambulantes, food trucks, asadores o cualquier tipo de establecimiento que ofrezcan el servicio de comida para llevar.

Lo mejor de estos productos es que no ocupan mucho espacio y son muy llevaderos a la hora de transportarlos, incluso todos sus envases de aluminio, disponen de tapas de cartón que se venden por separado y se ajustan perfectamente a los envases, facilitando el transporte de los alimentos y evitando que estos se derramen.

A través de la plataforma de compras de la tienda, se encuentran fácilmente envases de aluminio y sus tapas de diferentes formas y medidas, por lo que los clientes pueden encontrar el envase que buscaban sin problemas y añadir al carrito la cantidad que requieran comprar.