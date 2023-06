Preparación tecnológica en casos de divorcio. Cómo protegerse ante amenazas y conflictos legales, entrevista D. Ángel Gonzalez, director de GlobátiKa Lab

Este diario tuvo la oportunidad de entrevistar a D. Ángel González, director de GlobátiKa Lab, un destacado experto en el análisis forense de evidencias digitales y servicios informáticos para empresas. En esta entrevista, D. Ángel González brinda información valiosa sobre cómo prepararse tecnológicamente en casos de divorcio o separación, y advierte sobre los desafíos que pueden surgir.

La problemática personal y psicológica que acarrea una situación como esta en donde además pueden existir problemas de violencia o con los niños, es un tema de gran importancia y preocupación para muchas personas. En GlobátiKa Lab, con más de una década de experiencia en el sector, se han especializado en brindar soluciones tecnológicas y asesoramiento forense en estos casos tan delicados.

La importancia de contar con pruebas digitales en los casos de separación o divorcio D. Ángel González comenta: "En GlobátiKa Lab comprendemos la relevancia de contar con pruebas digitales sólidas en situaciones legales complejas, como las derivadas de separaciones o divorcios conflictivos. Nuestros peritos informáticos altamente cualificados han trabajado en numerosos casos similares y están preparados para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir".

Para comenzar, el director de GlobátiKa Lab destacó la importancia de preparar el terminal telefónico. "Las conversaciones pueden evolucionar y cambiar de tono con el tiempo, incluso llegando a recibir amenazas. Por eso, es fundamental que el móvil pueda grabar todas las llamadas". En España, es legal grabar llamadas sin informar a la otra parte, siempre que dicha grabación no sea divulgada públicamente. "Cuando nuestros peritos informáticos preparan un terminal en el laboratorio, emiten un certificado que valida las grabaciones del teléfono, las cuales pueden ser utilizadas como evidencia en cualquier procedimiento judicial."

¿Por qué se deben guardar todas las conversaciones de WhatsApp y grabar las llamadas? Además, D. Ángel González explicó qué hacer con las conversaciones de WhatsApp en casos de separación o divorcio. "Existen dos aspectos a tener en cuenta: los mensajes de texto y de voz que pueden ser certificados y la preparación de la aplicación para que los chats que contengan amenazas y luego sean eliminados queden guardados". Este proceso no implica la recuperación de una conversación de WhatsApp, sino la creación de un sistema que realiza copias en tiempo real para evitar que, si el otro interlocutor borra los mensajes, exista una copia respaldada y válida. Es de vital importancia tanto para adultos como para menores, ya que existen perfiles de maltratadores y maltratadoras que envían mensajes, esperan a que aparezcan las dos rayas azules y luego eliminan las pruebas.

GlobátiKa Lab también destaca la relevancia de las grabaciones en lugares públicos o en el hogar. Esta práctica es válida cuando hay un intercambio o entrega del menor, o cuando se acuerda un encuentro con la expareja y es necesario grabar la conversación por razones relacionadas con las medidas o el convenio establecido.

En cuanto a la parte legal, D. Ángel González señaló, que todo el aspecto legal de las grabaciones de llamadas o del entorno se basa en el contrato romano primitivo. Esto implica que, para que una llamada sea válida, al igual que un contrato romano, los interlocutores deben estar identificados y ser capaces de tomar decisiones en su propio nombre, además, debe existir un soporte o testigo, que en este caso es la grabación en sí misma.

La geolocalización puede ser clave en los casos de orden de alejamiento Con relación a la geolocalización, D. Ángel González resaltó su importancia y recomendó activarla en los dispositivos móviles. La idea es protegerse de posibles órdenes de alejamiento o poder responder a denuncias por supuestas amenazas, ya que la geolocalización permite indicar si una persona estuvo o no en determinado lugar. Esto se logra mediante la triangulación de torres de comunicación, el análisis de datos del terminal móvil e incluso la auditoría de comunicaciones Bluetooth, que puede indicar si el dispositivo estaba conectado a un vehículo. Asimismo, las redes WiFi a las que se conecta el usuario pueden proporcionar información sobre los lugares visitados.

GlobátiKa Lab y su contribución en la defensa de los derechos de las Víctimas de Violencia de Género Digital Con más de una década de experiencia en el sector, GlobátiKa Lab se ha consolidado como una empresa líder en el ámbito de la violencia de género digital y el análisis forense de evidencias digitales. Su compromiso con la protección de las víctimas y la búsqueda de la justicia ha llevado a la empresa a colaborar estrechamente con entidades como las Consejerías de Igualdad y la lucha contra la violencia de género.

GlobátiKa Lab ha sido reconocida por su labor en la prevención y el combate del ciberacoso y la violencia de género digital. Su equipo de peritos informáticos altamente cualificados ha brindado asesoramiento y peritaje en numerosos casos, aportando pruebas y evidencias digitales que han sido fundamentales para la defensa de los derechos de las víctimas.

En este sentido, su colaboración con las Consejerías de Igualdad ha permitido la implementación de estrategias y acciones destinadas a combatir la violencia de género en el ámbito digital. GlobátiKa Lab ha participado activamente en el asesoramiento y el peritaje informático judicial, brindando un apoyo a los letrados y contribuyendo a la consecución de una justicia más efectiva y equitativa.

Además, GlobátiKa Lab ha desarrollado soluciones innovadoras para la protección de la privacidad y la seguridad digital de las personas. Entre ellas, destaca "InterCheck", una herramienta que garantiza la detección y eliminación de programas espía y virus en dispositivos móviles. Esta solución ha sido aclamada por su eficacia y su capacidad para prevenir el espionaje y salvaguardar la integridad de los usuarios.