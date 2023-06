Emilia Pardo y Bazán presenta el anti-himno generacional 'Preocúpate mañana'

Preocúpate mañana trata de bailar a la decepción, de cantar al desencanto, de soportar la vida con la única esperanza de que llegue el viernes y olvidar por un momento la pisada de lo ordinario, el ingrato puñetazo de ser uno más en un océano occidental, que mira por encima del hombro a quien no sabe adaptarse. El grupo afirma: "qué nada nos impida celebrar que ya no podemos celebrar nada, de nada. Qué estimulante resulta eso de poder bailar la derrota".

Preocúpate mañana está producida por Carlos Hernández y grabado en su estudio “El Castillo Alemán”. El single estará disponible en las principales plataformas digitales desde el 15 de junio.

Emilia Pardo y Bazán nació en Talavera de la Reina a finales del 2018, en la puerta de un cine. A su primer lanzamiento, El Paso Honroso le siguieron hits como: La Inmaculada Concepción, Ladrones de Cuerpos, Madriz Central y otros temas que en mayo de 2021 conformarían su primer álbum: El Mal de la Juventud.

Desde entonces no han dejado de componer y de tocar en pequeñas salas y algún que otro festival de gran formato, donde su estilo bronco y rotundo ha ido abriendo una brecha en el panorama del underground actual, dejando claro que se puede ser sexy y de provincia.

Preocúpate mañana es el segundo adelanto tras la salida de su primer single Electrodomésticos. En septiembre de 2023 verá la luz su segundo larga duración.

