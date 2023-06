Ecoimpresion enumera 10 razones para usar lonas publicitarias

En los últimos años, la publicidad en línea ha ido ganando popularidad. Sin embargo, la publicidad offline todavía puede ser muy efectiva en la generación de conciencia de marca y en la captación de clientes potenciales. Por este motivo, muchos anunciantes siguen apostando por soportes tradicionales, como las lonas publicitarias.

Quienes buscan un proveedor que elabore una cartelería de calidad, pueden solicitar los servicios de Ecoimpresion. La firma se especializa en la impresión digital en grandes formatos, ofreciendo excelentes precios y envío gratis a toda la península.

Razones para usar lonas publicitarias Una de las principales ventajas que ofrece este tipo de publicidad es su impacto visual, que es mucho más potente que los mupis o las marquesinas de autobús. Además, al ser colocadas en edificios estratégicamente ubicados, tienen mayor visibilidad, por lo que es posible afirmar que las lonas publicitarias consiguen un alcance masivo, atrayendo a los viandantes y los pasajeros que circulan por las calles de la ciudad.

La ubicación de estos elementos también es clave para alcanzar la efectividad deseada con la campaña. Si el anunciante tiene claro el segmento geográfico en el que se encuentra su target, podrá colocar la lona en esa zona teniendo la certeza de que podrá llegar hasta él.

Por otro lado, estos medios publicitarios no tienen limitaciones en cuanto a dimensiones. Es posible encontrar lonas de gran formato capaces de cubrir fachadas de edificios o hasta pequeñas lonas personalizadas para eventos.

Las lonas no dejan de ser parte del mobiliario urbano, por lo tanto, se mimetiza a la perfección con el entorno sin ser molesto. El mensaje queda en la mente del consumidor de forma particular y no intrusiva, diferenciando su contenido del resto de soportes urbanos habituales.

Por último, resultan muy económicas si se tiene en cuenta que la inversión que requiere su producción no es muy alta y se amortiza con creces. Aparte de ello, generalmente son elaboradas en materiales muy resistentes. Esto permite que duren un tiempo considerable, manteniendo su calidad original, aun al ser expuestos a inclemencias meteorológicas.

Lonas publicitarias para diferentes necesidades En Ecoimpresion cuentan con todos los medios para fabricar lonas de desde 1 hasta 500 metros cuadrados, ajustándose a las necesidades de sus clientes. Además, son caracterizados por su excelente calidad de impresión, resultando productos vistosos que quedan en la mente de los consumidores.

Trabajan con diversos tipos de lona, entre las que destacan las de PVC. Estas ofrecen una visualización perfecta del mensaje y su peso es ligero, siendo ideales para eventos, congresos o para publicitar cualquier empresa. También cuentan con una lona PVC barata, cuya duración es de aproximadamente 3 meses, pero que cuenta con la misma calidad de impresión.

Otra de sus opciones es la lona microperforada o mesh, recomendada para campañas expuestas al viento, ya que permiten su paso y evitan el temido efecto vela. También tienen las lonas negras opacas, comúnmente utilizadas para colocar en vayas publicitarias, debido a que no transparentan el mensaje o las imágenes que haya debajo.

Desde el sitio web de Ecoimpresion es posible tener mayor información sobre sus productos, así como contratar sus servicios para disfrutar de las ventajas que ofrecen las lonas publicitarias.