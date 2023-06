Nace EJUNTAS, una aplicación para mejorar la vida en la comunidad de vecinos

EJUNTAS es una plataforma online de participación y votación en procesos de decisión en una comunidad de vecinos, lo que supone una importante novedad en la aplicación de soluciones rápidas y efectivas entre los administradores de fincas y los vecinos de las comunidades. La realidad diaria demuestra que la relación vecinal entre sí y el administrador se desarrolla con grandes dificultades. Las razones son la falta de tiempo, ocasionada por la abundancia de trabajo, en muchos casos repetitivo e innecesario y la falta de información en los momentos claves de dicha relación, que repercute negativamente en la desinformación de los vecinos.

La nueva aplicación soluciona ambos problemas de una manera eficaz y fácil de desarrollar, ya que permite a los propietarios informarse online en el momento que les resulte más idóneo, sobre todos los asuntos relacionados con la administración de su propiedad. Junto a ello, EJUNTAS facilita preguntar y opinar desde su casa con los restantes vecinos, pudiendo interactuar cuando parezca más oportuno a ambas partes.

Esta posibilidad de intercambio de opiniones tiene además consecuencias positivas. Esta vía de comunicación, fácil y sencilla, permite a cada vecino, por una parte, conocer a fondo los temas que van a ser objeto de debate, contrastar opiniones con otros propietarios y adoptar decisiones en relación con los asuntos que van a ser tratados en la junta, agilizando la toma de decisiones. Todo este proceso previo de información y comunicación facilita la labor de los administradores, acortando así los tiempos de las reuniones de vecinos que, en muchas ocasiones, son interminables

Sin embargo, las ventajas de esta aplicación no acaban en el momento en que termina la junta de vecinos, ya que EJUNTAS permite, también de una manera sencilla y eficaz, comprobar la realización de los puntos aprobados, conocer los problemas que se hayan podido plantear al ponerlos en marcha, saber las soluciones adoptadas, dar la opinión sobre ello, seguir la realización de los acuerdos, etc., Otra de las grandes ventajas es que todo esto se lleva a cabo desde la casa, en el momento que le sea más cómodo, sin necesidad de visitas o llamadas a la administración que, en muchos casos, no hacen más que quitar tiempo, tanto a los vecinos como a la labor de los administradores.

El uso de la aplicación por parte de los administradores permite una fluidez en la comunicación vecinal, que es la razón última por la que EJUNTAS es una herramienta tan útil y de la agilidad necesaria para el éxito de una labor no siempre fácil de desarrollar. La combinación comunicativa online entre la administración y los vecinos es y una de las ventajas más importantes y competitivos de esta aplicación, que nace al servicio de administradores y vecinos.