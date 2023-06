UrbanClean explica por qué es importante limpiar las alfombras anualmente y presenta su servicio de limpieza a nivel nacional. Descubrir cómo mantener una casa saludable de forma sencilla

Valencia, junio de 2023 - Limpiar alfombras al menos una vez al año es crucial para mantener un hogar saludable. UrbanClean, una empresa referente en servicios de limpieza, invita a descubrir la importancia de este hábito y presenta su exclusivo servicio de limpieza de alfombras a nivel nacional. Conocer cómo UrbanClean destaca como una de las únicas empresas en España que ofrece un servicio completo de limpieza de alfombras con una tarifa plana.

La limpieza de las alfombras es una tarea que, a menudo, pasa desapercibida en las rutinas de limpieza, pero sus beneficios son asombrosos. A lo largo del tiempo, las alfombras acumulan polvo, suciedad, ácaros y alérgenos que pueden afectar la calidad del aire y la salud de la familia.

Los expertos en limpieza y salud recomiendan realizar una limpieza profunda al menos una vez al año para eliminar estas impurezas y mantener un entorno limpio y libre de alérgenos.

Aquí es donde entra en juego UrbanClean. Su enfoque integral en la limpieza de alfombras lo ha convertido en un referente del mercado. Su servicio de limpieza incluye un proceso completo, desde la recogida de la alfombra en el propio hogar hasta la entrega de la misma una vez completamente limpia y desinfectada. Y lo mejor de todo es que lo hacen con una tarifa plana, adiós a las sorpresas adicionales.

Pero eso no es todo, UrbanClean también ofrece un servicio de guardería de hasta 9 meses para las alfombras. Este servicio es para aquellos que necesiten almacenarlas temporalmente durante una mudanza o renovación del hogar. No hay problema, UrbanClean se encarga de mantener las alfombras en un entorno seguro hasta que se esté listo para recibirlas nuevamente.

Pero lo más destacado de UrbanClean es su cobertura a nivel nacional. Su servicio está disponible en todos los pueblos y grandes ciudades de España. No importa dónde uno se encuentre, UrbanClean estará ahí para cuidar de las alfombras. Eso significa que su servicio está al alcance de todos, sin importar la ubicación geográfica. UrbanClean se enorgullece de ser una de las únicas empresas en el país que brinda esta gama completa de servicios de limpieza de alfombras a nivel nacional.

Ahora hay la oportunidad de disfrutar de un hogar limpio y saludable gracias a UrbanClean. Aquellos que estén listos para solicitar su servicio de limpieza de alfombras a domicilio, pueden visitar la web y realizar el pedido de manera rápida y sencilla. No hay que dejar pasar esta oportunidad de mantener el hogar impecable y proteger a la familia de alérgenos y suciedad.

Acerca de UrbanClean UrbanClean es una empresa referente en servicios de limpieza, especializada en la limpieza y desinfección de alfombras a nivel nacional. Con su tarifa plana, recogen, limpian, desinfectan y entregan las alfombras en perfecto estado, brindando a los hogares un ambiente saludable y libre de alérgenos. UrbanClean ofrece cobertura en todos los pueblos y grandes ciudades de España, destacándose como la empresa que ofrece este servicio a nivel nacional. No hay que perderse la oportunidad de descubrir cómo UrbanClean puede transformar el hogar.