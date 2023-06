El renting de coches autónomos, la opción conveniente para profesionales independientes

El renting de coches se encuentra ahora mismo en auge, ya que ofrece mayores ventajas tanto a particulares como a empresas, con respecto a la compra de un coche. Hoy en día los autónomos también tienen la posibilidad de acceder a estos beneficios, ya que actualmente hay empresas especializadas en ofrecer servicio de coche de renting autónomos. Un ejemplo es la firma Cocherenting, una compañía especializada en este servicio y un referente del sector. Por medio de ella los trabajadores por cuenta propia podrán conseguir un vehículo que se adapte a sus necesidades, sin la necesidad de adquirirlo en propiedad.

Servicio de coche de renting autónomos Para un profesional autónomo, contar con un coche, furgoneta o cualquier otro vehículo es de suma importancia para su día a día. Sin embargo, para estos profesionales puede ser muy difícil comprar uno de estos vehículos, ya que suponen un gasto importante de dinero que muchas veces no se tiene a la mano. No obstante, el renting es en estos casos una de las mejores alternativas. La razón es que en esta opción solo es necesario firmar un contrato de alquiler con una empresa que preste el servicio. En este contrato se establece el tiempo del alquiler, que puede ser de mediano a largo plazo, tiempo en el cual el autónomo podrá disponer del coche cuando lo desee, a cambio de una cómoda cuota mensual. Cochrentig, por ejemplo, incluye con su servicio de renting todos los complementos necesarios. Así mismo se hacen cargo del pago de los gastos imprescindibles para que un vehículo circule sin problemas, cumpliendo con la normativa legal vigente.

Ventajas del renting para autónomos En primer lugar, el renting permite al autónomo contar con un coche para sí mismo o para su actividad profesional, sin tener que ligarse a un coche mediante la compra. Pero además de eso, le da acceso a una moderna flota de coches para que elija cuando quiera el que mejor se adapte a sus necesidades, con la posibilidad de cambiar a otro vehículo cuando lo considere necesario. Al pagar por el uso real que se le da a un vehículo mediante una cuota mensual, se logra un importante ahorro en comparación a la compra y posterior amortización de uno. Otros de los beneficios del renting es que no requieren de un gran desembolso inicial o un depósito de entrada, es un proceso rápido y seguro, permite contar con asesores profesionales y se puede disponer del vehículo que mejor se adapte a la actividad profesional del autónomo.

Compañías como Cocherenting incluyen en la cuota de su servicio el coste de matriculación, puesta a punto de un coche nuevo, mantenimiento y reparación, impuestos de circulación, revisiones por parte de la ITV, asesoría, atención en carretera y mucho más. Para consultar toda esta información o contratar el servicio vía online, todo esto puede hacerse mediante el sitio web de Cocherenting.