Perfecta Grupo powered by Greenvolt lanza Perfecta Industrial Finance, una forma diferente de ahorrar en la factura eléctrica, sin inversión para las empresas

El objetivo será financiar las instalaciones de autoconsumo en España en el que espera instalar más de 30MW en los próximos 12 meses Perfecta Industrial, línea de negocio B2B de Perfecta Grupo powered by Greenvolt, grupo especialista en autoconsumo solar residencial e industrial, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto Perfecta Industrial Finance.

Este nuevo vehículo de inversión tiene como objetivo financiar proyectos de clientes de Perfecta Industrial bajo modelos de PPA y soluciones financieras a medida. Perfecta Industrial espera instalar más de 30MWp en los próximos 12 meses, de los cuales, estima que una parte significativa sean bajo la modalidad de PPAs, ya que supone una forma diferente de acceder al ahorro en la factura eléctrica sin inversión inicial por parte del cliente.

Según las declaraciones de Borja Sáez, CEO de Perfecta Grupo powered by Greenvolt: "creemos que proponer soluciones de financiación para nuestros clientes es la mejor fórmula de ayudarles en el proceso de inversión en autoconsumo que muchos de ellos ya están analizando. Además, es nuestra demostración de que queremos ser para ellos un socio a largo plazo con quien compartir estos proyectos. Por otra parte, es un paso más en nuestro intento por conseguir transformar el modelo energético actual".

Perfecta Industrial powered by Greenvolt es una compañía dedicada al desarrollo del autoconsumo para empresas, con un producto llave en mano flexible y financiación a medida, sin necesidad de desembolso inicial y ahorrando desde el primer día.

Bernardo Roque, director general de Perfecta Industrial powered by Greenvolt concluye: "el reto que nos hemos marcado con Perfecta Industrial Finance es ofrecer a las empresas una mayor facilidad en la financiación y operación de sus proyectos de autoconsumo, que proporcionará ahorros desde el primer día sin implicar un esfuerzo en su tesorería, permitiendo que las empresas sigan enfocadas en su propio negocio".

(Foto adjunta, de izquierda a derecha: Borja Sáez, CEO de Perfecta Grupo; Elena de Roda, Presidenta Ejecutiva de Perfecta Grupo; João Manso Neto, CEO de Greenvolt Group; Bernardo Roque, Director General de Perfecta Industrial)

Sobre Perfecta Grupo powered by Greenvolt

Perfecta Grupo powered by Greenvolt especialista en autoconsumo, proponiendo una nueva forma de generar y consumir electricidad gracias a la energía solar. Más que nunca es fundamental reducir la dependencia energética. La compañía, (anteriormente Perfecta Energía), lleva a cabo proyectos llave en mano, desde la asesoría, el diseño detallado, la coordinación y la ejecución necesarios para que el cliente no tenga que preocuparse por nada, incluyendo una financiación propia y completamente única en el mercado con plazos de hasta 24 años. El objetivo es ofrecer la mejor propuesta posible que maximice el ahorro del cliente y reduzca las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Perfecta Energía y Perfecta Industrial son las dos líneas de negocio con las que Perfecta Grupo ayuda a generar ahorro a familias y empresas del país. Detrás de la empresa hay un grupo de profesionales con gran experiencia e inversores y accionistas de primer nivel internacional como Greenvolt, en cuya misión corporativa la sostenibilidad y la transición energética es un pilar básico.

Sobre Grupo Greenvolt

El Grupo Greenvolt es líder en el mercado de las energías renovables a través de múltiples tecnologías. Además de la generación de energía a partir de residuos forestales y residuos urbanos de madera, tanto en Portugal como en el Reino Unido, bajo la marca de Greenvolt Biomass, a través de Greenvolt Power es promotor de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos, operando en varios mercados europeos y en el mercado estadounidense, con una cartera de 6,7 GW -de los cuales 2,9 GW se encuentran en fase avanzada de desarrollo para finales de 2023-. En el segmento estratégico de generación distribuida, Greenvolt opera tanto en el segmento corporativo como en el residencial, con una cartera de más de 100 MW en proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. La multinacional también lidera la llegada de las comunidades de energía renovable con más de 40 proyectos que tendrán una capacidad instalada de unos 30 MW. www.greenvolt.com