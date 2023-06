El Green Mall, el primer mercado paneuropeo para compras verdaderamente sostenibles se inaugura hoy

El mercado verde fundado en Berlín, democratiza las compras sostenibles al conectar marcas verdaderamente sostenibles con consumidores conscientes. Cada marca que forma parte de la selectiva lista debe cumplir con estrictos criterios de sostenibilidad El Green Mall, el nuevo mercado pan-europeo sostenible con la misión de democratizar la industria sostenible, abre sus puertas (virtualmente) hoy.

La startup berlinesa, nacida de la frustración por el greenwashing y la falta de una plataforma integral para compras sostenibles, presenta productos de marcas pequeñas y medianas seleccionadas cuidadosamente por su dedicación a prácticas sostenibles, como el uso de materiales ecológicos, métodos de producción lentos y el apoyo a prácticas laborales justas.

El Green Mall es la idea de los cofundadores Federica Moreno e Ignacio Garcia, y es el resultado de su incansable búsqueda de un estilo de vida más consciente, desde buscar alternativas sostenibles para artículos cotidianos como mantas, maquillaje o ropa, hasta garantizar cadenas de suministro justas y éticas.

La sostenibilidad promovida por El Green Mall no se limita a los factores ambientales, sino que también considera el impacto social y económico. Las marcas destacadas en El Green Mall deben no solo velar por el bienestar de los ecosistemas y los recursos naturales, sino también crear sistemas que se preocupen por la seguridad y la felicidad de las personas y la comunidad, y emplear prácticas de producción y distribución económicamente sostenibles.

El Green Mall presenta decenas de marcas y una variedad de categorías, desde cuidado personal y moda hasta accesorios de yoga y tecnología. Cada marca que es aceptada en El Green Mall debe pasar por un riguroso proceso de selección, demostrando su compromiso con la sostenibilidad en cinco pilares principales: Producción Lenta, Materiales Ecológicos, Comercio Justo, Vegano y Libre de Crueldad, y Retribución.

El Green Mall no solo ofrece a los compradores un mercado integral de alternativas verdaderamente sostenibles, sino que también promueve una experiencia amigable para el usuario. Para el lanzamiento, el sitio web está disponible en tres idiomas (español, inglés y alemán), y se planean otros idiomas en futuras etapas de crecimiento, para una experiencia verdaderamente democrática.



Axel Klafs, fundador de Vary Vace, una de las marcas ofrecidas, ha expresado su entusiasmo por el lanzamiento de El Green Mall, diciendo: "Siento un profundo respeto por el sólido trabajo que los fundadores de El Green Mall han realizado en los últimos meses. Especialmente en tiempos de crisis internacionales e incertidumbre económica, es una gran ventaja tener socios con quienes compartir creencias y valores.

Los desafíos socioeconómicos de nuestro tiempo afectan a toda la sociedad y no deben hacernos olvidar los desafíos globales. Es genial que Federica y Nacho hayan asumido profundamente esto: hacer que los productos sostenibles de alta calidad y el conocimiento sean accesibles para un amplio público. Estamos orgullosos de ser parte de esta historia desde sus inicios. La cooperación con el equipo de El Green Mall ha sido y es un placer basado en una profunda comprensión mutua".



Federica Moreno, co-fundadora de El Green Mall, agregó: "Creemos en la accesibilidad como el núcleo de nuestro proyecto. Definimos la accesibilidad como la disponibilidad fácil de opciones e información para tomar decisiones informadas. En otras palabras, la accesibilidad significa poder encontrar una selección de productos sostenibles de diferentes categorías en un solo lugar que ofrezca una navegación sencilla, una experiencia amigable para el usuario y esté disponible en muchos idiomas diferentes. Esto es lo que El Green Mall ofrece hoy. Nuestro objetivo para el futuro es también construir un ecosistema centrado en la sostenibilidad integral que también eduque y ofrezca una plataforma para el debate sobre todos los aspectos de la industria sostenible".

Visita el sitio web de El Green Mall el 14 de junio para comenzar a comprar de manera sostenible y apoyar a marcas eco-sociales. Únete al movimiento hacia un futuro más sostenible y genera un impacto positivo con tus micro-inversiones diarias.

Sobre El Green Mall

El Green Mall es el primer mercado digital sostenible paneuropeo que acerca productos verdaderamente sostenibles a consumidores conscientes. Fundado en 2023 en Berlín, su misión es democratizar el mercado sostenible haciéndolo accesible para todos y simplificando el acceso a los productos y la educación ecológica, así como amplificando las empresas responsables. Su visión es ser el lugar de referencia para los consumidores conscientes. El Green Mall cuenta con decenas de marcas y una gran variedad de categorías, desde cuidado personal y moda hasta yoga y tecnología. Cada marca aceptada en la plataforma debe demostrar sus credenciales de sostenibilidad a través de cinco criterios clave (Producción Lenta, Materiales Ecológicos, Comercio Justo, Vegano y Libre de Crueldad y Retribución), dando a los compradores la tranquilidad de hacer una compra verdaderamente sostenible.

Vídeos

El Green Mall Manifesto - The Real Meaning of Sustainability