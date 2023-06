MicroVision anuncia una propuesta de oferta pública de acciones ordinarias

La empresa también espera conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 11,25 millones de dólares adicionales de sus acciones al precio de oferta pública MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), líder en tecnología lidar automotriz de estado sólido basada en MEMS y soluciones ADAS, anunció que tiene la intención de ofrecer y vender, sujeto al mercado y otras condiciones, acciones de sus acciones ordinarias en una oferta pública suscrita de 75,0 millones de dólares.

UBS Investment Bank actúa como gestor principal de la oferta propuesta. Cantor Fitzgerald & Co. actúa como book-running manager de la oferta propuesta. Craig-Hallum actúa como cogestor de la oferta propuesta.

MicroVision también espera conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 11,25 millones de dólares adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública, menos el descuento de suscripción. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si se completará o cuándo se completará, ni el tamaño final o los términos de la oferta. MicroVision tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.

Los valores descritos anteriormente son ofrecidos por MicroVision en virtud de su declaración de registro en el formulario S-3, que entró en vigor automáticamente tras su presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 13 de junio de 2023. La oferta sólo podrá realizarse mediante el suplemento de folleto preliminar y el folleto adjunto relativo a la oferta propuesta, cuyas copias estarán disponibles en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov, y también podrán obtenerse, cuando estén disponibles, de UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, o por correo electrónico a ol-prospectus-request@ubs.com; o de Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022, Attn: Capital Markets Department, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com. Antes de invertir, se debe leer el suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto en la declaración de registro y otros documentos que MicroVision ha presentado o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre MicroVision y la oferta.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores objeto de la oferta, ni se procederá a la venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.

Sobre MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.