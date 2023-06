Cerca del 90% de los españoles viajarán este verano, a pesar del aumento del coste de vida

Centrados en conocer más sobre la recuperación del sector turístico y la confianza de las personas en viajar, Allianz Partners comparte los resultados de la última edición de su ‘International Vacation Confidence Index’, un estudio desarrollado por la consultora OpinionWay, en donde resalta que, a pesar de la inestabilidad actual y el aumento en el coste de vida, las personas siguen interesadas en viajar este verano La investigación tomó como referencia la opinión de más de 9.400 personas en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza y Polonia. Según explica la entidad, entre los resultados obtenidos, destaca el aumento en la demanda de los viajes internacionales, con un descenso significativo de las preocupaciones sanitarias y geopolíticas. Sin embargo, la preocupación de los viajeros por el medioambiente es elevada, en particular en España.

Según la investigación de Allianz Partners, a pesar de la continua presión sobre el coste de vida y la creciente inflación, los viajeros están dispuestos a aumentar su presupuesto para viajar este próximo verano.

En este sentido, la entidad destaca que siete de los nueve países analizados prevén un mayor gasto económico esta temporada, siendo los suizos y los británicos los que registran los mayores aumentos anuales, de 653€ (+31%) y 467€ (+26%) respectivamente. Los viajeros de Francia, Alemania, Italia, España y los Países Bajos, también manifiestan intenciones de gasto más elevadas, siendo Austria el único país que reduciría sus presupuestos.

En el caso particular de España, en promedio, el presupuesto de viajes sería de 1.715€, siendo los viajeros de entre 25 y 34 años los más dispuestos a gastar hasta 2.000 €.

En cuanto a la confianza en viajar este verano, el estudio de la empresa líder en Seguros y Asistencia destaca que sigue siendo muy fuerte. El 85% de los encuestados tiene previsto irse de vacaciones este verano, frente al 84% del año pasado. Además, la intención de viajar a otros países ha vuelto a aumentar, con un 43% que planea hacer un viaje al extranjero, 4 puntos más que en 2022. Sin embargo, resalta que los viajeros españoles prefieren hacer turismo local (73%).

En cuanto a la preocupación por el impacto de los viajes en el medio ambiente, el `International Vacation Confidence Index’ de Allianz Partners indica que es una de las más relevantes para los viajeros en la actualidad.

Tras las catástrofes naturales de los últimos años, como las inundaciones del 2023 en el norte de Italia y los grandes incendios registrados en el 2022, el 58% de los encuestados afirma tener en cuenta estos riesgos a la hora de elegir un destino de vacaciones, siendo los viajeros españoles (65%) y suizos (62%) los más propensos a actuar de este modo.

Joe Mason, Chief Marketing Officer de Viaje en Allianz Partners, ha comentado: "Tras un año de alta inflación y presiones sobre el coste de la vida, cabría esperar que los viajeros redujeran sus presupuestos en 2023. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario; el deseo de viajar sigue siendo extremadamente fuerte, y los viajeros están respondiendo a los altos precios, aumentando sus presupuestos. A la vez, la disminución de las preocupaciones geopolíticas y sanitarias impulsa la confianza en los viajes internacionales.

El impacto medioambiental de los viajes también es una prioridad para muchos viajeros. A pesar de la presión de los costes, llama la atención que el 53% de los viajeros afirme estar dispuesto a pagar más por un transporte y un alojamiento que reduzcan su impacto ambiental.

Es probable que estas tendencias repercutan en el sector de los seguros de viaje, con más viajeros que opten por explorar la amplia variedad de productos que están disponibles para su protección".

Sobre los resultados del informe, Fernando Barcenilla, responsable Comercial de Viaje en Allianz Partners España, indica que: "Estamos viviendo una época de cambio, no solo por la recuperación de la confianza en los viajes tras la pandemia, sino también por el aumento en el coste de vida que afecta en gran medida al sector de ocio y los viajes. Sin embargo, estamos viendo el cambio en la mentalidad de las personas, quienes dan prioridad a encontrar momentos para disfrutar y relajarse.

También estamos contentos de ver que la importancia de la sostenibilidad aumenta en las inquietudes de los viajeros, en especial para los españoles, quienes son más conscientes del impacto medioambiental de sus viajes". Ampliar los detalles del informe aquí: ‘International Vacation Confidence Index’.